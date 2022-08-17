Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

CNN: За взрывами на военных объектах в оккупированном Крыму стоит Украина

Александр ШумилиСреда, 17 августа 2022, 20:18

Причина взрывов на военных объектах оккупационных войск России в Крыму пока не известна, однако за ними стоит Украина.

Источник: CNN

Детали: Издание, ссылаясь на отчет украинского правительства, полученного от неназванного чиновника, утверждает, что за тремя взрывами в оккупированном Крыму стоит Украина.

Так, в докладе описываются потери на авиабазе Саки (не менее 7 самолетов и 1 погибший человек), на которой были взрывы 9 августа, как тяжелые, но одноразовые для российской военной инфраструктуры на полуострове. Однако последующие атаки оцениваются как доказательство систематической военной способности Украины атаковать Крым.

Что стало причиной взрывов, пока неизвестно.

Читайте также: События дня: взрывы в Крыму. Как выглядят и где расположены взорванные базы россиян

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • За последнюю неделю в оккупированном Россией Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах.
  • 9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке в Крыму раздались взрывы. Минобороны Украины заявило, что не может установить причину возгорания в Новофедоровке.
  • 16 августа стало известно о взрывах и пожаре в районе Джанкоя. Минобороны РФ позже заявило, что около 06:15 в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей.
  • Также взрывы прогремели 16 августа на военном аэродроме в Гвардейском.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Крымвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Утренний обстрел Харькова: один человек погиб, раненых уже 18

"Динамо" проиграло "Бенфике" в плей-офф квалификации ЛЧ

"Вооружите Украину, пока не поздно": дипломаты, эксперты и военные призвали США действовать

Россияне обстреляли Харьков: горит жилой дом, 7 погибших

Россия попросила США выдать Лаврову визу, чтобы он смог поехать на Генассамблею ООН

После взрывов в Крыму россияне перемещают свои самолеты на территорию РФ – разведка

Все новости...
Крым
После взрывов в Крыму россияне перемещают свои самолеты на территорию РФ – разведка
Оккупанты установили КПП перед въездом на Керченский мост в Крыму
РосСМИ сообщили о назначении нового командующего Черноморским флотом РФ
Последние новости
09:03
инфографика Большинство украинцев во время войны хотят сильного лидера, а не демократию – КМИС
08:37
Трасс победит на выборах премьера Британии с большим преимуществом – опрос
08:34
Оккупанты убили 3 мирных жителей в Донецкой области за сутки
08:13
Днепропетровщина: три обстрела за ночь, 15 снарядов по Никополю
08:07
Politico: С апреля европейская военная помощь Украине идет на убыль
08:04
Эстония перестала впускать россиян с шенгенскими визами
07:35
Утренний обстрел Харькова: один человек погиб, раненых уже 18
07:00
Сводка Генштаба: РФ продолжает удерживать войска у границы в Брянской и Курской областях
06:15
Канада предоставит Украине более 12 млрд гривен на газ к отопительному сезону
05:18
обновленоРоссияне еще раз ударили по Харькову, есть пострадавшие
Все новости...