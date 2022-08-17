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CNN: За взрывами на военных объектах в оккупированном Крыму стоит Украина

Александр ШумилинСреда, 17 августа 2022, 20:18
CNN: За взрывами на военных объектах в оккупированном Крыму стоит Украина

Причина взрывов на военных объектах оккупационных войск России в Крыму пока не известна, однако за ними стоит Украина.

Источник: CNN

Детали: Издание, ссылаясь на отчет украинского правительства, полученного от неназванного чиновника, утверждает, что за тремя взрывами в оккупированном Крыму стоит Украина.

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Так, в докладе описываются потери на авиабазе Саки (не менее 7 самолетов и 1 погибший человек), на которой были взрывы 9 августа, как тяжелые, но одноразовые для российской военной инфраструктуры на полуострове. Однако последующие атаки оцениваются как доказательство систематической военной способности Украины атаковать Крым.

Что стало причиной взрывов, пока неизвестно.

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Что этому предшествовало:

  • За последнюю неделю в оккупированном Россией Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах.
  • 9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке в Крыму раздались взрывы. Минобороны Украины заявило, что не может установить причину возгорания в Новофедоровке.
  • 16 августа стало известно о взрывах и пожаре в районе Джанкоя. Минобороны РФ позже заявило, что около 06:15 в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей.
  • Также взрывы прогремели 16 августа на военном аэродроме в Гвардейском.

Темы: Крымвойна
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