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З Улан-Уде до кордону з Україною їдуть 28 вагонів з ракетами для ЗРК С-300 – СтратКом ЗСУ

Ірина БалачукЧетвер, 18 серпня 2022, 11:46
З Улан-Уде до кордону з Україною їдуть 28 вагонів з ракетами для ЗРК С-300 – СтратКом ЗСУ
Фото Міноборони РФ

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляє, що Росія концентрує біля кордонів з Україною та на окупованих територіях велику кількість транспортно-пускових контейнерів з зенітними керованими ракетами до ЗРК С-300 – наразі до кордону їде ешелон з ракетами з Улан-Уде.

Джерело: СтратКом ЗСУ у Telegram

Дослівно СтратКом ЗСУ: "На початку серпня з Улан-Уде вийшов ешелони з боєприпасами у складі 28 вагонів із ракетами для ЗРК С-300 у кількості 32 ЗУР (зенітних керованих ракет – ред.). До кордону з Україною ешелон орієнтовно прибуде у 20-х числах".

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Деталі: Повідомляється, що до середини серпня з арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів у російському місті Котово було вилучено понад 120 контейнерів із ракетами до ЗРК С-300.

Також відомо, що у районі Джанкоя було складовано близько 440 ТПК (транспортно-пускових контейнерів – ред.) до ЗРК С-300.

СтратКом ЗСУ зазначає, що після інциденту в Джанкої поки що важко сказати, чи були ці ТПК знищені повністю, чи частково чи взагалі не постраждали.

Також повідомляється, що Росія накопичує ракети до С-300 у Зябрівці (Білорусь) за 22 км від кордону з Україною – там наразі загальна кількість ТПК перевищує 60 од.

"Загроза масованого обстрілу території України, як мінімум, ракетами С-300 очевидна. З урахуванням прибуття ряду ешелонів до 20 числа, очевидно і те, що вони концентруються до 24 серпня", – підсумували у СтратКомі ЗСУ.

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Теми: РосіявійнаКримБілорусь
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