Из Улан-Удэ к границе с Украиной едут 28 вагонов с ракетами для ЗРК С-300 – СтратКом ВСУ

Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщает, что Россия концентрирует у границ с Украиной и на оккупированных территориях большое количество транспортно-пусковых контейнеров с зенитными управляемыми ракетами к ЗРК С-300 – в настоящее время к границе едет эшелон с ракетами из Улан-Удэ.

Источник: СтратКом ВСУ в Telegram

Дословно Стратком ВСУ: "В начале августа из Улан-Удэ вышли эшелоны с боеприпасами в составе 28 вагонов с ракетами для ЗРК С-300 в количестве 32 ЗУР (зенитных управляемых ракет – ред.). К границе с Украиной эшелон ориентировочно прибудет в 20-х числах".

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Детали: Сообщается, что до середины августа из арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в российском городе Котово было изъято более 120 контейнеров с ракетами к ЗРК С-300.

Также известно, что в районе Джанкоя было складировано около 440 ТПК (транспортно-пусковых контейнеров – ред.) к ЗРК С-300.

СтратКом ВСУ отмечает, что после инцидента в Джанкое пока трудно сказать, были ли эти ТПК уничтожены полностью, частично или вообще не пострадали.

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Также сообщается, что Россия накапливает ракеты к С-300 в Зябровке (Беларусь) в 22 км от границы с Украиной – там общее количество ТПК превышает 60 ед.

"Угроза массированного обстрела территории Украины, как минимум, ракетами С-300 очевидна. С учетом прибытия ряда эшелонов до 20 числа, очевидно и то, что они концентрируются до 24 августа", – подытожили в СтратКоме ВСУ.

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