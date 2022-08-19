Ердоган пропонує Зеленському організувати зустріч із Путіним - росЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що під час переговорів у Львові запропонував президентові України Володимиру Зеленському провести у Туреччині його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Джерело: РИА Новости з посиланням на коментарі Ердогана журналістам у літаку після повернення зі Львова

Пряма мова Ердогана: "З паном Зеленським ми обговорили всі аспекти наших двосторонніх відносин. Я ще раз заявив, що наша солідарність та підтримка територіальної цілісності та суверенітету України продовжуватимуться. Так само, як я сказав панові Путіну під час свого візиту до Сочі. Я нагадав Зеленському, що ми можемо провести зустріч між ними".

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Деталі: Президент Туреччини повідомив, що хотів би обговорити з Путіним ситуацію на Запорізькій АЕС попросити його вжити конкретних заходів.

Також Ердоган повідомив, що під час тристоронньої зустрічі із Зеленським та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем обговорювалися кроки для полегшення експорту українського зерна.

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