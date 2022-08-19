Подоляк: Переговори з РФ – гра в "російську рулетку" з повним барабаном

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що переговори з Росією на чолі з Володимиром Путіним – це небезпечна гра, що не призведе до завершення війни.

Джерело: Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Переговори з Росією – гра в "російську рулетку" з повним барабаном та фатальним фіналом для всіх. Продовження війни, терору та кримінального шантажу.

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Ключові параметри переговорного процесу озвучив Володимир Зеленський. Головна умова – виведення окупаційних військ РФ із усіх українських територій".

Цьому передувало: Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з генсеком ООН та президентом Туреччини у Львові 18 серпня заявив, що переговори з Росією можливі лише тоді, коли російські війська залишать Україну, включно з окупованими територіями.

Зі свого боку президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Київ і Москву повернутися до переговорів на основі параметрів, сформованих на березневій зустрічі делегацій України та РФ у Стамбулі.

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У березні Ердоган заявляв, що після переговорів у Стамбулі, на яких Україна представила Росії письмову пропозицію про заходи для припинення війни, Туреччина готова стати одним із гарантів безпеки для України, але деталі ще треба визначити.

На початку квітня російські війська вийшли з територій Київської, Чернігівської, Житомирської та Сумської областей, а коли стали очевидними їхні звірства на цих територіях, переговори забуксували.

Чому це важливо: Москва звинувачує Київ у зміні переговорної позиції, але не має наміру відступати від своїх абсурдних вимог – по суті, домагається капітуляції Києва. Українська влада не бачить підстав і сенсу в переговорах на даному етапі, коли РФ хоче захопити і "приєднати" до себе якнайбільше територій України, а ЗСУ має шанс деокупувати їх.