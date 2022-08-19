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Подоляк: Переговори з РФ – гра в "російську рулетку" з повним барабаном

Олена РощінаП'ятниця, 19 серпня 2022, 12:52
Михайло Подоляк, фото Офісу президента

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що переговори з Росією на чолі з Володимиром Путіним – це небезпечна гра, що не призведе до завершення війни.

Джерело: Михайло Подоляк у Twitter 

Пряма мова: "Переговори з Росією – гра в "російську рулетку" з повним барабаном та фатальним фіналом для всіх. Продовження війни, терору та кримінального шантажу.

Ключові параметри переговорного процесу озвучив Володимир Зеленський. Головна умова – виведення окупаційних військ РФ із усіх українських територій".

Цьому передувало: Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з генсеком ООН та президентом Туреччини у Львові 18 серпня заявив, що переговори з Росією можливі лише тоді, коли російські війська залишать Україну, включно з окупованими територіями.

Зі свого боку президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Київ і Москву повернутися до переговорів на основі параметрів, сформованих на березневій зустрічі делегацій України та РФ у Стамбулі.

У березні Ердоган заявляв, що після переговорів у Стамбулі, на яких Україна представила Росії письмову пропозицію про заходи для припинення війни, Туреччина готова стати одним із гарантів безпеки для України, але деталі ще треба визначити.

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На початку квітня російські війська вийшли з територій Київської, Чернігівської, Житомирської та Сумської областей, а коли стали очевидними їхні звірства на цих територіях, переговори забуксували.

Чому це важливо: Москва звинувачує Київ у зміні переговорної позиції, але не має наміру відступати від своїх абсурдних вимог – по суті, домагається капітуляції Києва. Українська влада не бачить підстав і сенсу в переговорах на даному етапі, коли РФ хоче захопити і "приєднати" до себе якнайбільше територій України, а ЗСУ має шанс деокупувати їх.

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Теми: переговориРосіяУкраїнавійна
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