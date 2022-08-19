Эрдоган предлагает Зеленскому организовать встречу с Путиным - росСМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время переговоров во Львове предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: РИА Новости со ссылкой на комментарии Эрдогана журналистам в самолете после возвращения из Львова

Прямая речь Эрдогана: "С господином Зеленским мы обсудили все аспекты наших двусторонних отношений. Я еще раз заявил, что наша солидарность и поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины будут продолжаться. Точно так же, как я сказал господину Путину во время своего визита в Сочи. Я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними".

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Детали: Президент Турции сообщил, что хотел бы обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС попросить его принять конкретные меры.

Также Эрдоган сообщил, что во время трехсторонней встречи с Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем обсуждались шаги для облегчения экспорта украинского зерна.

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