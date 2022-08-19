Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эрдоган предлагает Зеленскому организовать встречу с Путиным - росСМИ

Ирина БалачукПятница, 19 августа 2022, 13:04
Эрдоган предлагает Зеленскому организовать встречу с Путиным - росСМИ
Президент Турции Эрдоган. Фото ОПУ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время переговоров во Львове предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: РИА Новости со ссылкой на комментарии Эрдогана журналистам в самолете после возвращения из Львова

Прямая речь Эрдогана: "С господином Зеленским мы обсудили все аспекты наших двусторонних отношений. Я еще раз заявил, что наша солидарность и поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины будут продолжаться. Точно так же, как я сказал господину Путину во время своего визита в Сочи. Я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними".   

Реклама:

Детали: Президент Турции сообщил, что хотел бы обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС попросить его принять конкретные меры.

Также Эрдоган сообщил, что во время трехсторонней встречи с Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем обсуждались шаги для облегчения экспорта украинского зерна.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ЭрдоганЗеленскийПутинпереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Эрдоган
Эрдоган сам поедет к Путину, которого ждали в Анкаре – СМИ
Путин пока не едет в Турцию: встреча с Эрдоганом откладывается
Эрдоган заявил, что возобновление "зернового соглашения" зависит от выполнения Западом своих "обещаний"
Последние новости
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
Все новости...
Реклама: