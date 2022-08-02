Чекав "звільнення від нацистів" та корегував ракети росіян: у Миколаєві затримали чоловіка

Контррозвідники СБУ затримали мешканця Миколаєва, який збирав та поширював в російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції українських військ та об’єкти критичної інфраструктури у Миколаєві.

Джерело: СБУ

Деталі: Надалі зібрана ним інформація використовувалась ворожими спецслужбами та військами для нанесення ракетних та артилерійських ударів по військових та цивільних об’єктах міста. У результаті його дій було зруйновано декілька таких споруд.

Реклама:

Під час обшуку силовики виявили докази, що зловмисник фіксував та передавав дані.

Йому повідомили про підозру, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.