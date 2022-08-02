Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Чекав "звільнення від нацистів" та корегував ракети росіян: у Миколаєві затримали чоловіка

Роман ПетренкоВівторок, 2 серпня 2022, 11:23
усі фото сбу

Контррозвідники СБУ затримали мешканця Миколаєва, який збирав та поширював в російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції українських військ та об’єкти критичної інфраструктури у Миколаєві. 

Джерело: СБУ

Деталі: Надалі зібрана ним інформація використовувалась ворожими спецслужбами та військами для нанесення ракетних та артилерійських ударів по військових та цивільних об’єктах міста. У результаті його дій було зруйновано декілька таких споруд. 

Під час обшуку силовики виявили докази, що зловмисник фіксував та передавав дані.

Йому повідомили про підозру, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

 
 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: МиколаїввійнадержзрадаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Кабмін погодив призначення нового голови Херсонської ОДА

Росія вдарила ракетами з Каспію: 7 із 8 знищила ППО

США ввели санкції проти Кабаєвої та колаборантів РФ

МЗС Китаю пообіцяв реакцію на візит Пелосі на Тайвань – вона каже, що про зміну політики США не йдеться

відео, фотоЛітак Пелосі приземлився на Тайвані

У "ЄС" спростовують причетність до масштабної ботоферми

Усі новини...
Миколаїв
У Миколаєві знову вибухи: багато руйнувань, контужена людина
Регіони: росіяни обстріляли Миколаїв, ЗСУ звільнили вже 46 населених пунктів Херсонщини
Російська ракета влучила у лікарню в Миколаєві – мер
Останні новини
22:03
Дружина президента Ірландії не розуміє, чому її критикують за підтримку "припинення вогню" в Україні
21:54
Росія назвала "явною провокацією" США візит Пелосі на Тайвань
21:52
ЄС наростив імпорт дизпалива з Росії у липні на 20%
21:44
У Миколаєві лунають вибухи
21:43
Хроніки війни. Головні події 160 дня опору ворогу
21:37
фотоДо Туреччини прибуло перше судно з українським зерном
21:21
В ОП назвали рішення РФ щодо "Азову" правовим нонсенсом
21:18
Влада Львівщини: в результаті обстрілу було 2 вибухи у військовій частині
21:05
Нафтогаз знову проситиме кредиторів про відтермінування сплати боргу
20:52
Кількість учасників саміту Кримської платформи збільшиться – ОП
Усі новини...