Чекав "звільнення від нацистів" та корегував ракети росіян: у Миколаєві затримали чоловіка

Контррозвідники СБУ затримали мешканця Миколаєва, який збирав та поширював в російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції українських військ та об’єкти критичної інфраструктури у Миколаєві.

Джерело: СБУ

Деталі: Надалі зібрана ним інформація використовувалась ворожими спецслужбами та військами для нанесення ракетних та артилерійських ударів по військових та цивільних об’єктах міста. У результаті його дій було зруйновано декілька таких споруд.

Під час обшуку силовики виявили докази, що зловмисник фіксував та передавав дані.

Йому повідомили про підозру, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.