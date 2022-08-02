Батько строковика з крейсера "Москва" отримав свідоцтво про його смерть: минуло 110 днів
Батько російського солдата-строковика Єгора Шкребця, який проходив службу на Крейсері "Москва" і якого оголосили зниклим безвісти, отримав свідоцтво про смерть сина через 110 днів після його смерті.
Джерело: Дмитро Шкребець у "ВКонтакті", Meduza
Деталі: У документі, копію якого він виклав у соцмережі, сказано, що його син помер 13 квітня.
Шкребець зазначив, що отримав свідоцтво на 110 день після смерті.
Міноборони РФ та президент країни-агресора Володимир Путін спочатку наполегливо заперечували присутність призовників на війні в Україні, але коли вони почали потрапляти в полон, Путін визнав, що "якимось чином" частина строковиків опинилися в Україні.
Публічно Путін доручив розібратися із цим російському Міноборони і більше в РФ цієї теми не піднімали. Це було ще на початку вторгнення РФ навесні 2022 року.
Передісторія:
- 13 квітня влада України повідомила, що завдала удару ракетами "Нептун" по російському крейсеру "Москва".
- 14 квітня Міноборони РФ підтвердило вибух на крейсері, але заявило, що на борту здетонував боєкомплект, моряків евакуювали, а сам крейсер "зберіг плавучість". Потім російське міністерство заявило, що "Москва" затонула під час буксирування до Севастополя в умовах шторму.
- Експерти припускали, що половина екіпажа загинули чи поранені. Журналісти-розслідувачі вважали, що екіпаж крейсера "Москва" міг на дві третини складатися зі строковиків.
- Родичі моряків "Москви" шукали їх, отримували відповідь, що крейсер не виконував бойового завдання, а бійці зникли безвісти. Водночас ті, хто вижив, розповідали, що крейсер ішов із десантом до Одеси.