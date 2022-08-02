Батько строковика з крейсера "Москва" отримав свідоцтво про його смерть: минуло 110 днів

Батько російського солдата-строковика Єгора Шкребця, який проходив службу на Крейсері "Москва" і якого оголосили зниклим безвісти, отримав свідоцтво про смерть сина через 110 днів після його смерті.

Джерело: Дмитро Шкребець у "ВКонтакті", Meduza

Деталі: У документі, копію якого він виклав у соцмережі, сказано, що його син помер 13 квітня.

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Шкребець зазначив, що отримав свідоцтво на 110 день після смерті.

Міноборони РФ та президент країни-агресора Володимир Путін спочатку наполегливо заперечували присутність призовників на війні в Україні, але коли вони почали потрапляти в полон, Путін визнав, що "якимось чином" частина строковиків опинилися в Україні.

Публічно Путін доручив розібратися із цим російському Міноборони і більше в РФ цієї теми не піднімали. Це було ще на початку вторгнення РФ навесні 2022 року.

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