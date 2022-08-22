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Женщина, подозреваемая в РФ в убийстве Дугиной, не имеет отношения к "Азову"

Алена МазуренкоПонедельник, 22 августа 2022, 17:31
Женщина, подозреваемая в РФ в убийстве Дугиной, не имеет отношения к Азову

Бойцы "Азова" сообщили, что женщина, которую ФСБ подозревает в убийстве дочери Александра Дугина Дарьи, не имеет никакого отношения к украинскому полку.

Источник: пресс-конференция защитников "Азовстали", полк "Азов", "Нацгвардия", Медуза

Прямая речь: "ФСБ недорабатывает свою зарплату. Этот фейк очень смешно смотрится.

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Я не знаю эту девчонку. Документы, которые сторона противника показывает, это документы человека, не являющегося военнослужащим полка "Азов". Наша форма одежды – мульти-кам. Все наши документы были с фотографиями, где бойцы в форме мульти-кам.

Вы можете сейчас проверить новость, там эта женщина в парадной форме Нацгвардии. И там у нее в этом служебном удостоверении, что она боец ​​НГУ воинской части 3057.

К воинской части 3057 относится отдельный отряд спецназначения "Азов", но не все служащие в воинской части 3057 являются бойцами "Азова" и эта женщина не является бойцом полка "Азов".

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Детали: По словам украинского защитника, удостоверения, демонстрируемые пропагандистами, они могли найти где-то в военной части оккупированного Мариуполя: "Если внимательно присмотреться к тому, что написано карандашом на ее удостоверении, там видно, что это удостоверение менялось, потому что она заключила брак".

Прямая речь: "Это старое удостоверение этой женщины, которое просто валялось или лежало где-то в архиве на территории воинской части 3057 в городе Мариуполь. То есть противник нашел эти документы и сейчас выдает их, как "визитку Яроша".

Это несерьезно. Это наскоро слепленный непродуманный фейк".

Детали: Боец рассказал, что в пропагандистских пабликах также нашел свои персональные данные и россияне в телеграмм-каналах уверяют, что он погиб.

Также на брифинге сообщили, что среди военных "Азова" нет ни одной женщины, имеющей звание полковника.

Кроме того, среди "азовцев" нет ни одной женщины-комбатанта.

В Нацгвардии также сообщили, что "Волк Наталья Павловна не проходила службу в отдельном отряде специального назначения Национальной гвардии Aзов".

В НГУ связывают такие молниеносные российские расследования с тем, чтобы оправдать среди своих граждан внутрироссийское решение о признании полка террористической организацией.

Пропагандисты также опубликовали видео якобы украинки Натальи Вовк, которую они подозревают в убийстве Дугиной.

 
СКРИНШОТ С ВИДЕО ОКУПАНТОВ
 
СКРИНШОТ С ВИДЕО ОКУПАНТОВ

Предыстория:

  • В Подмосковье 20 августа взорвался автомобиль с Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российского пропагандистского RT.
  • В Офисе президента Украины отрицали причастность Киева к убийству Дугиной.
  • Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что ответственность за убийство взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия.
  • Российские следователи заявили, что автомобиль, в котором погибла Дарья Дугина, дочь "идеолога Путина" Александра Дугина, взорвали дистанционно.
  • 22 августа российская ФСБ заявила, что убийство дочери Александра Дугина Дарьи подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.

Темы: ДугинАзовубийствоРосcия
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