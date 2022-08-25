Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У РФ знову заявили про нібито "готовність" до переговорів з Україною на будь-якому рівні

Мазуренко Альона Четвер, 25 серпня 2022, 18:24
ЛЕОНІД СЛУЦЬКИЙ. ФОТО DUMA.GOV.RU

Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ та лідер ЛДПР Леонід Слуцький заявив, що Росія нібито готова до переговорів з Україною "на будь-якому рівні".

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РІА Новини"

Пряма мова: "Якщо українська сторона заявить, що готова до переговорів на будь-якому рівні, у будь-якому форматі, тоді це обговорюватимемо і реагуватимемо".

Деталі: Слуцький – член делегації Росії на переговорах з Україною, які зупинилися після жахливих звірств російської армії у Київській області та інших регіонах, які окупувала РФ.

Цьому передувало: Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з генсеком ООН та президентом Туреччини у Львові 18 серпня заявив, що переговори з Росією можливі лише тоді, коли російські війська залишать Україну, включно з окупованими територіями.

На початку квітня російські війська вийшли з територій Київської, Чернігівської, Житомирської та Сумської областей, а коли стали очевидними їхні звірства на цих територіях, переговори забуксували.

Чому це важливо: Москва звинувачує Київ у зміні переговорної позиції, але не має наміру відступати від своїх абсурдних вимог – по суті, домагається капітуляції Києва. Українська влада не бачить підстав і сенсу в переговорах на даному етапі, коли РФ хоче захопити і "приєднати" до себе якнайбільше територій України, а ЗСУ має шанс деокупувати їх.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: РосіяпереговоривійнаУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: Навряд Путін незабаром оголосить масову мобілізацію

США оголосять довгострокову місію підтримки України й призначать генерала – WSJ

Зеленський: Кожна хвилина військових РФ на ЗАЕС – це ризик радіаційної катастрофи

доповнено"Серце розривається": МЗС викликало апостольського нунція через слова Папи про Дугіну

ЗАЕС відновила зʼєднання з мережею, але всі енергоблоки відключені – МАГАТЕ

Через Тернопільщину йде 5 тисяч вірян УПЦ МП, ігноруючи заборону – поліція

Усі новини...
Росія
Окупанти намагались наступати на чотирьох напрямках, отримали жорстку відсіч – Генштаб
Топчиновниця ООН у Дніпрі прирівняла Україну до Росії в контексті удару по Чаплиному
Чехія запропонувала компроміс, який ускладнить поїздки росіян до ЄС
Останні новини
06:45
Байден: США завдали авіаударів по цілях в Сирії
05:34
ISW: Навряд Путін незабаром оголосить масову мобілізацію
04:40
Росіяни зменшили кількість носіїв "Калібрів" через шторм в Чорному морі
03:43
Окупанти заявляють про лісову пожежу біля ЗАЕС
02:50
Шольц: Німеччина не постачатиме зброї, з якої можна обстріляти РФ
02:14
фотоБіля берегів Туреччини російський нафтовий танкер наїхав на катер
01:30
ОК "Південь": ЗСУ знищили вузол зв'язку росіян на Херсонщині
00:39
Росіяни випустили понад 100 різних боєприпасів по Сумщині
23:54
Цього тижня ЗСУ знищили вже 7 складів боєприпасів – Гуменюк
23:27
Більшість бійців готові до того, що втратили кінцівку: лікар-травматолог про пацієнтів військового госпіталю
Усі новини...