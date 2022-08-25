У РФ знову заявили про нібито "готовність" до переговорів з Україною на будь-якому рівні

Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ та лідер ЛДПР Леонід Слуцький заявив, що Росія нібито готова до переговорів з Україною "на будь-якому рівні".

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РІА Новини"

Пряма мова: "Якщо українська сторона заявить, що готова до переговорів на будь-якому рівні, у будь-якому форматі, тоді це обговорюватимемо і реагуватимемо".

Деталі: Слуцький – член делегації Росії на переговорах з Україною, які зупинилися після жахливих звірств російської армії у Київській області та інших регіонах, які окупувала РФ.

Цьому передувало: Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з генсеком ООН та президентом Туреччини у Львові 18 серпня заявив, що переговори з Росією можливі лише тоді, коли російські війська залишать Україну, включно з окупованими територіями.

На початку квітня російські війська вийшли з територій Київської, Чернігівської, Житомирської та Сумської областей, а коли стали очевидними їхні звірства на цих територіях, переговори забуксували.

Чому це важливо: Москва звинувачує Київ у зміні переговорної позиції, але не має наміру відступати від своїх абсурдних вимог – по суті, домагається капітуляції Києва. Українська влада не бачить підстав і сенсу в переговорах на даному етапі, коли РФ хоче захопити і "приєднати" до себе якнайбільше територій України, а ЗСУ має шанс деокупувати їх.