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В РФ опять заявили, что якобы "готовы к переговорам" с Украиной на любом уровне

Мазуренко Алена Четверг, 25 августа 2022, 18:24
ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ. ФОТО DUMA.GOV.RU

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной "на любом уровне". 

Источник: российское пропагандистсткое информагентство "РИА Новости"

Прямая речь: "В случае если украинская сторона заявит, что готова к переговорам на любом уровне, в любом формате, тогда будем это обсуждать и реагировать".

Детали: Слуцкий - член делегации России на переговорах с Украиной, которые застопорились после чудовищных зверств российской армии в Киевской области и других регионах, которые оккупировала РФ.

Этому предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с генсеком ООН и президентом Турции во Львове 18 августа заявил, что переговоры с Россией возможны только тогда, когда российские войска покинут Украину, включая оккупированные территории.

В начале апреля российские войска вышли с территорий Киевской, Черниговской, Житомирской и Сумской областей, а когда стали очевидны их зверства на этих территориях, переговоры заглохли. 

Почему это важно: Москва обвиняет Киев в смене переговорной позиции, но не намерена отступать от своих абсурдных требований – по сути, добивается капитуляции Киева. Украинские власти не видят оснований и смысла в переговорах на данном этапе, когда РФ хочет захватить и "присоединить" к себе как можно больше территорий Украины, а у ВСУ есть шанс деоккупировать их.

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Темы: РосcияпереговорывойнаУкраина
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