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У Міноборони розповіли, скільки ще HIMARS, MARS та M270 мають ЗСУ

"Українська правда"П'ятниця, 26 серпня 2022, 14:23
У Міноборони розповіли, скільки ще HIMARS, MARS та M270 мають ЗСУ
РСЗВ M142 HIMARS, фото: defence-ua

Міністерство оборони України повідомляє, що наразі на озброєнні Збройних сил України є понад 20 одиниць реактивних систем залпового вогню HIMARS, M270 і MARS.

Джерело: Міністерство оборони України в Twitter

Дослівно: "20+ українських HIMARS, M270 і MARS. Усі залишаються в строю".

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Деталі: У Міноборони додали, що знищено понад 50 складів Російської Федерації зі зброєю та боєприпасами.

Нагадаємо: 

  • Голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт розповів, скільки ще установок HIMARS та інших ракетних систем залпового вогню Україні зможуть надати Сполучені Штати та їхні союзники.
  • Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що за час війни проти російського агресора Україна не втратила жодної реактивної артилерійської системи HIMARS, поставленої міжнародними партнерами.

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Теми: HIMARSЗбройні силизброяМіноборони
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