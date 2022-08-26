У Міноборони розповіли, скільки ще HIMARS, MARS та M270 мають ЗСУ
П'ятниця, 26 серпня 2022, 14:23
Міністерство оборони України повідомляє, що наразі на озброєнні Збройних сил України є понад 20 одиниць реактивних систем залпового вогню HIMARS, M270 і MARS.
Джерело: Міністерство оборони України в Twitter
Дослівно: "20+ українських HIMARS, M270 і MARS. Усі залишаються в строю".
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Деталі: У Міноборони додали, що знищено понад 50 складів Російської Федерації зі зброєю та боєприпасами.
Нагадаємо:
- Голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт розповів, скільки ще установок HIMARS та інших ракетних систем залпового вогню Україні зможуть надати Сполучені Штати та їхні союзники.
- Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що за час війни проти російського агресора Україна не втратила жодної реактивної артилерійської системи HIMARS, поставленої міжнародними партнерами.
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