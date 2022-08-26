У Міноборони розповіли, скільки ще HIMARS, MARS та M270 мають ЗСУ

Міністерство оборони України повідомляє, що наразі на озброєнні Збройних сил України є понад 20 одиниць реактивних систем залпового вогню HIMARS, M270 і MARS.

Джерело: Міністерство оборони України в Twitter

Дослівно: "20+ українських HIMARS, M270 і MARS. Усі залишаються в строю".

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Деталі: У Міноборони додали, що знищено понад 50 складів Російської Федерації зі зброєю та боєприпасами.

Нагадаємо:

Голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт розповів, скільки ще установок HIMARS та інших ракетних систем залпового вогню Україні зможуть надати Сполучені Штати та їхні союзники.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що за час війни проти російського агресора Україна не втратила жодної реактивної артилерійської системи HIMARS, поставленої міжнародними партнерами.