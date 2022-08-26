У Міноборони розповіли, скільки ще HIMARS, MARS та M270 мають ЗСУ

Міністерство оборони України повідомляє, що наразі на озброєнні Збройних сил України є понад 20 одиниць реактивних систем залпового вогню HIMARS, M270 і MARS.

Джерело: Міністерство оборони України в Twitter

Дослівно: "20+ українських HIMARS, M270 і MARS. Усі залишаються в строю".

Деталі: У Міноборони додали, що знищено понад 50 складів Російської Федерації зі зброєю та боєприпасами.

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