Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Міноборони розповіли, скільки ще HIMARS, MARS та M270 мають ЗСУ

"Українська правда"П'ятниця, 26 серпня 2022, 14:23
РСЗВ M142 HIMARS, фото: defence-ua

Міністерство оборони України повідомляє, що наразі на озброєнні Збройних сил України є понад 20 одиниць реактивних систем залпового вогню HIMARS, M270 і MARS.

Джерело: Міністерство оборони України в Twitter

Дослівно: "20+ українських HIMARS, M270 і MARS. Усі залишаються в строю".

Деталі: У Міноборони додали, що знищено понад 50 складів Російської Федерації зі зброєю та боєприпасами.

Нагадаємо: 

  • Голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт розповів, скільки ще установок HIMARS та інших ракетних систем залпового вогню Україні зможуть надати Сполучені Штати та їхні союзники.
  • Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що за час війни проти російського агресора Україна не втратила жодної реактивної артилерійської системи HIMARS, поставленої міжнародними партнерами.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: HIMARSЗбройні силизброяМіноборони
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Тактична авіація уразила ППО росіян і скупчення ворога – ОК "Південь"

Зеленський розповів, що допоможе змінити ситуацію на фронті на користь України

На ЗАЕС до мережі підключили другий енергоблок

фотоНа Київщині чоловік розстріляв прапор України і погрожував поліцейським гранатою

Хакери виставили на продаж секретні військові документи, НАТО проводить оцінку – ЗМІ

фотоНардепа Бойка помітили у Чехії: кажуть, на лікуванні

Усі новини...

Підтримати "Українську правду" тепер можна на платформі Patreon

HIMARS
Резніков: Новини про солдата Іванова, який з "калашникова" знищив 12 HIMARS – дурня
У Пентагоні спростовують заяви РФ про знищення шести українських HIMARS
Точні удари HIMARS по цілям: Росія звинуватила США в участі у війні
Останні новини
02:18
Пентагон уклав контракт на понад $182 млн на закупівлю NASAMS для України
01:40
Тактична авіація уразила ППО росіян і скупчення ворога – ОК "Південь"
01:18
Пораненого адвоката і бійця Масі Найєма виписали з лікарні
00:55
Дніпропетровщина: росіяни атакували громаду ракетами Х-22
00:12
На Донеччині подовжують комендантську годину
23:40
Польща купує у Південної Кореї майже 400 танків та САУ на суму $5,8 млрд
23:32
На Сумщині внаслідок ворожих обстрілів постраждало 4 мешканців
23:20
Проценко виграв "золото" у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги
23:04
Нові перли Медведєва: Зеленський під психотропами, перший ангел апокаліпсису затрубив
23:03
Україна і Молдова підписали угоду про лібералізацію вантажоперевезень
Усі новини...