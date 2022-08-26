В Минобороны рассказали, сколько еще HIMARS, MARS и M270 имеют ВСУ
Пятница, 26 августа 2022, 14:23
Министерство обороны Украины сообщает, что в настоящее время на вооружении Вооруженных сил Украины находится более 20 единиц реактивных систем залпового огня HIMARS, M270 и MARS.
Источник: Министерство обороны Украины в Twitter
Дословно: "20+ украинских HIMARS, M270 и MARS. Все остаются в строю".
Реклама:
Детали: В Минобороны добавили, что уничтожено более 50 складов Российской Федерации с оружием и боеприпасами.
Напомним:
- Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит рассказал, сколько еще установок HIMARS и других ракетных систем залпового огня Украине смогут предоставить Соединенные Штаты и их союзники.
- Министр обороны Алексей Резников сообщил, что за время войны против российского агрессора Украина не потеряла ни одну реактивную артиллерийскую систему HIMARS, поставленную международными партнерами.
ВИДЕО ДНЯ