В Минобороны рассказали, сколько еще HIMARS, MARS и M270 имеют ВСУ

Министерство обороны Украины сообщает, что в настоящее время на вооружении Вооруженных сил Украины находится более 20 единиц реактивных систем залпового огня HIMARS, M270 и MARS.

Источник: Министерство обороны Украины в Twitter

Дословно: "20+ украинских HIMARS, M270 и MARS. Все остаются в строю".

Детали: В Минобороны добавили, что уничтожено более 50 складов Российской Федерации с оружием и боеприпасами.

Напомним: