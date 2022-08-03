Списки загиблих в Оленівці частково підтверджуються – екскомандир полку "Азов"

Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін повідомив, що особи частини загиблих під час вибуху в колонії окупованої Оленівки Донецької області вдалось встановити.

Джерело: Жорін, цитує Суспільне

Пряма мова: "Є часткові списки, які виклали публічно, на даний момент, вони частково підтверджуються. Але також можна вже з впевненістю сказати, що вони не повні".

"Зараз, на жаль, у нас немає чітких списків загиблих та поранених.

Це надзвичайно складно для близьких та рідних, які чекають на повернення додому. Які просто зараз в такому підвішеному стані знаходяться. Але Росія не надає жодних офіційних списків".

Деталі: Жорін також розповів, що дізнався про трагедію одним із перших і також отримав свідчення про переведення частини військових в іншу будівлю, де згодом стався вибух. За його словами, це є підтвердженням того, що вибух був спланованим вбивством.

"Ми знаємо точно по свідченнях з самої Оленівки, про те, що всі хто знаходився у цьому приміщенні, їх туди перевели напередодні, тобто, спеціально для цього.

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Скоріш за все, це приміщення було підірвано завчасно підготовленими засобами. Це не був "прильот" точно. Зараз навіть по аерокосмічних знімках дуже чітко видно, що жодних слідів "прильотів" і роботи артилерії – на території немає. По вигляду руйнування приміщення, видно було що, воно було підірвано зсередини", – розповідає Жорін.

Жорін вважає, що ООН та МКЧХ як гаранти здоров'я і життів військових, які виходили з "Азовсталі" і яких згодом утримували в Оленівці, мають якомога швидше знайти можливість поговорити зі свідками трагедії.

"Я дуже добре пам’ятаю, як під час виходу з "Азовсталі" і Червоний Хрест, і ООН розповідали про те, що вони готові брати на себе відповідальність, про те що вони готові слідкувати за умовами утримання.

Але за весь цей час Червоний Хрест був виключно один раз на території Оленівки, у перший день коли виходили з Азовсталі.

Ми маємо у прямому сенсі, як країна, примушувати міжнародні організації в чиї обов’язки це входить – саме ООН та Червоний Хрест розбиратись із цією ситуацією, добиватись і вимагати від Росії потрапити на місце злочину. І дуже важливо не просто потрапити на місце злочину, а й отримати можливість поспілкуватись зі свідками, які були у цьому приміщенні і які вижили", – додав він.

Що передувало: Після вбивства російськими окупантами військовополонених в Оленівці ЗСУ, Міноборони, СБУ та омбудсмен України вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників до колонії.

Крім того, уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець попросив Міжнародний комітет Червоного хреста організувати відвідання ним зруйнованої росіянами колонії в окупованій Оленівці для огляду тіл загиблих українських полонених та спілкування з пораненими.

Міноборони Російської Федерації заявило, що запросило експертів ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в колонію на місце загибелі українських військовополонених в Оленівці.

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