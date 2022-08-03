По Сумщині – понад 60 ворожих прильотів, без жертв

У вівторок здійснили 6 обстрілів прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 62 прильоти.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Після 16.00 відбувався артилерійський обстріл та мінометний обстріл в різних населених пунктах Есманської громади. Продовжився артобстріл і після 18.00.

Після 20 години відбувся мінометний обстріл Хотінської громади, 10 прильотів.

По Середино-Будській громаді ворог бив з гранатометів, близько 20 години − 10 прильотів.

"На щастя, в усіх випадках без жертв і руйнувань", – зазначив Живицький.