По Сумщині – понад 60 ворожих прильотів, без жертв
Середа, 3 серпня 2022, 00:58
У вівторок здійснили 6 обстрілів прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 62 прильоти.
Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький
Деталі: Після 16.00 відбувався артилерійський обстріл та мінометний обстріл в різних населених пунктах Есманської громади. Продовжився артобстріл і після 18.00.
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Після 20 години відбувся мінометний обстріл Хотінської громади, 10 прильотів.
По Середино-Будській громаді ворог бив з гранатометів, близько 20 години − 10 прильотів.
"На щастя, в усіх випадках без жертв і руйнувань", – зазначив Живицький.
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