Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

По Сумщині – понад 60 ворожих прильотів, без жертв

Ольга Глущенко Середа, 3 серпня 2022, 00:58
ілюстративне фото обстрілів Сумщини, telegram Живицького

У вівторок здійснили 6 обстрілів прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 62 прильоти.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Після 16.00 відбувався артилерійський обстріл та мінометний обстріл в різних населених пунктах Есманської громади. Продовжився артобстріл і після 18.00.

Після 20 години відбувся мінометний обстріл Хотінської громади, 10 прильотів.

По Середино-Будській громаді ворог бив з гранатометів, близько 20 години − 10 прильотів.

"На щастя, в усіх випадках без жертв і руйнувань", – зазначив Живицький.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Сумська областьобстрілвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Перша область в Україні вирішила зупиняти громадський транспорт під час тривоги

Кулеба подав Венедіктову на посла у Швейцарії

Регіони: ЗСУ звільнили ще 7 сіл Херсонщини, росіяни обстріляли церкву на Дніпропетровщині

Пелосі у Тайвані згадала про Україну й переказала своє захоплення Зеленському

ISW назвав області РФ, які формують добровольчі батальйони для війни в Україні

Південь: ЗСУ завдали вогневого удару по пункту базування ворога в Чорнобаївці

Усі новини...
Сумська область
Сумщина: Росіяни обстріляли три громади, минулося без жертв
Збирали дані про дислокації ЗСУ в прикордонні: силовики затримали двох чоловіків
Доба на Сумщині: Майже 90 "прильотів", згоріло пшеничне поле
Останні новини
11:59
Шредер назвав абсурдною ідею повернення Україною Криму військовим шляхом
11:37
Харків готовий до можливого наступу росіян – голова області
11:32
В Україні може з'явитись додатковий митний збір: уряд обговорює концепцію
11:30
"Не ховайтесь за спідницями": у РНБО відреагували на петиції про дозвіл виїжджати чоловікам з України
11:25
"Нафтогаз" просить тримачів єврооблігацій про реструктуризацію та додав нові умови
11:21
Кулеба повідомив про труднощі дискусії щодо трибуналу для Путіна і його воєнних злочинців
11:20
У Пентагоні спростовують заяви РФ про знищення шести українських HIMARS
11:20
Кулеба розповів, за яких обставин Україна розірве дипвідносини з Білоруссю Лукашенка
11:15
Литва стала єдиною державою ЄС, що публічно схвалила візит Пелосі на Тайвань
11:13
Не задекларував майно майже на 88 млн грн: в суд пішла справа проти нардепа Шахова
Усі новини...