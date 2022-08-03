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Президент Болгарії – перехідному уряду: не втягніть країну у війну

"Європейська правда"Середа, 3 серпня 2022, 01:18
Президент Болгарії – перехідному уряду: не втягніть країну у війну
фото: twitter ЄП

Президент Болгарії Румен Радєв у вівторок, представляючи новий перехідний уряд на чолі з колишнім міністром праці Галабом Донєвим, заявив, що його головний пріоритет – не втягнути Софію у військовий конфлікт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.bg.

"На вас покладена відповідальність вирішити виклики, які попередні три уряди оминули. Ви берете відповідальність за управління Болгарією у складний час для нашої країни – втоми суспільна від гострих політичних перформансів, зростання інфляції та збіднення, нестабільні ціни на паливо й енергоносії, нестача газу на зиму і обтяжений боргами державний постачальник", – сказав Радєв.

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"Ваш головний виклик пов’язаний з безпекою. У безпосередній близькості від Болгарії бушує війна, наслідки якої відчувають безпосередньо в нас і по всьому світу, напруження на Балканах зростає. Ризик поширення війни на нові території є реальним, і вашим першим пріоритетом має бути те, щоб наша країна не була втягнута в конфлікти", – додав він.

Напередодні президент Болгарії визначив 2 жовтня як дату четвертих парламентських виборів у країні менш ніж за два роки після розвалу в червні коаліційного уряду прем'єр-міністра-реформатора Кирила Петкова.

Очікується, що тимчасовий кабінет займе більш м’яку позицію щодо Москви, яка може включати зусилля щодо відновлення імпорту російського газу. Він також може спробувати налагодити стосунки з Москвою після того, як уряд Петкова видворив 70 російських співробітників дипломатичних установ через підозри у шпигунстві.

ВІДЕО ДНЯ

Політична криза в Болгарії почалася у червні, коли популістська партія "Є такий народ" вийшла з чотирипартійної правлячої коаліції. Опозиційна партія ГЕРБ на чолі з колишнім прем'єр-міністром Бойком Борисовим ініціювала вотум недовіри, і уряд Кирила Петкова було відправлено у відставку.

Найбільша партія у парламенті — "Зміни продовжуються" — намагалася сформувати новий уряд, але не змогла зібрати 121 депутата і вирішила не пропонувати новий уряд.

Нагадаємо, після оголошення вотуму недовіри уряду колишній прем’єр-міністр Кирил Петков звинуватив Росію та потужну мафію його країни.

Чому політична криза грає на руку насаперед проросійським силам, читайте у статті: Болгарія дає шанс "друзям Путіна": куди заведе країну нова політична криза

Теми: Болгарія
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