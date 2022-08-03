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Президент Болгарии – переходному правительству: не втяните страну в войну

"Европейская правда"Среда, 3 августа 2022, 01:18
Президент Болгарии – переходному правительству: не втяните страну в войну
фото: twitter ЕП

Президент Болгарии Румен Радев во вторник, представляя новое переходное правительство во главе с бывшим министром труда Галабом Доневым, заявил, что его главный приоритет – не втянуть Софию в военный конфликт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.bg.

"На вас возложена ответственность решить вызовы, прошедшие предыдущие три правительства. Вы берете ответственность за управление Болгарией в сложное время для нашей страны - усталость общественная от острых политических перформансов, рост инфляции и обеднения, нестабильные цены на топливо и энергоносители, нехватка газа на зиму и обремененный долгами государственный поставщик", – сказал Радев.

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"Ваш главный вызов связан с безопасностью. В непосредственной близости от Болгарии бушует война, последствия которой испытывают непосредственно у нас и по всему миру, напряжение на Балканах растет. Риск распространения войны на новые территории реальный, и вашим первым приоритетом должно быть то, чтобы наша страна не была вовлечена в конфликты", – добавил он.

Накануне президент Болгарии определил 2 октября как дату четвертых парламентских выборов в стране менее чем через два года после развала в июне коалиционного правительства премьера-реформатора Кирила Петкова.

Ожидается, что временный кабинет займет более мягкую позицию по отношению к Москве, которая может включать усилия по возобновлению импорта российского газа. Он также может попытаться наладить отношения с Москвой после того, как правительство Петкова выдворило 70 российских сотрудников дипломатических учреждений из-за подозрений в шпионаже.

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Политический кризис в Болгарии начался в июне, когда популистская партия "Есть такой народ" вышла из четырехпартийной правящей коалиции. Оппозиционная партия ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым инициировала вотум недоверия, и правительство Кирилла Петкова было отправлено в отставку.

Самая большая партия в парламенте - "Изменения продолжаются" - пыталась сформировать новое правительство, но не смогла собрать 121 депутата и решила не предлагать новое правительство.

Напомним, после объявления вотума недоверия правительству бывший премьер-министр Кирил Петков обвинил Россию и мощную мафию его страны.

Почему политический кризис играет на руку в первую очередь пророссийским силам, читайте в статье: Болгария дает шанс "друзьям Путина": куда заведет страну новый политический кризис.

Темы: Болгария
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