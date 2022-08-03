Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ схопила корегувальника вогню по аеродромах та вокзалах Дніпропетровщини

"Українська правда"Середа, 3 серпня 2022, 10:44
СБУ схопила корегувальника вогню по аеродромах та вокзалах Дніпропетровщини
Затримання коригувальника вогню на Дніпропетровщині, СБУ

Служба безпеки України затримала агента російської ФСБ, який збирав дані для коригування обстрілів аеродромів та вокзалів на Дніпропетровщині, а також передавав ворогу інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ.

Джерело: пресслужба СБУ, Дніпропетровська обласна прокуратура у Telegram та Офіс генерального прокурора у Telegram

Дослівно прокуратура: "Чоловік на виконання завдань представників ФСБ РФ збирав та передавав їм інформацію щодо місць дислокації військових підрозділів Збройних Сил України, переміщення військової техніки, кількості, напрямку їхнього руху, розташування залізничних вокзалів та аеродромів на території Дніпропетровської області. Інформатор передавав дані, фото та відеофіксацію через месенджер Telegram".

Реклама:

Деталі: За даними СБУ, у своїх "звітах" він детально описував кожен об’єкт та прилеглу територію, а також вказував його координати з фото- і відеофіксацію. Отриману інформацію ворог використовував для проведення диверсій та масованих артобстрілів інфраструктури. 

У спецслужбі додали, что підозрюваний є працівником однієї з приватних охоронних фірм Дніпра. Його затримали під час виконання чергового завдання ФСБ. Наразі чоловіку повідомлено про підозру у держзраді.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Дніпропетровська областьДніпроСБУОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Дніпропетровська область
4 людей постраждали на Дніпропетровщині від російського дрона
Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині горіло агропідприємство
Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною ракету і безпілотник
Останні новини
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
Усі новини...
Реклама: