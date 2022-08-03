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СБУ схопила корегувальника вогню по аеродромах та вокзалах Дніпропетровщини

"Українська правда"Середа, 3 серпня 2022, 10:44
Затримання коригувальника вогню на Дніпропетровщині, СБУ

Служба безпеки України затримала агента російської ФСБ, який збирав дані для коригування обстрілів аеродромів та вокзалів на Дніпропетровщині, а також передавав ворогу інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ.

Джерело: пресслужба СБУ, Дніпропетровська обласна прокуратура у Telegram та Офіс генерального прокурора у Telegram

Дослівно прокуратура: "Чоловік на виконання завдань представників ФСБ РФ збирав та передавав їм інформацію щодо місць дислокації військових підрозділів Збройних Сил України, переміщення військової техніки, кількості, напрямку їхнього руху, розташування залізничних вокзалів та аеродромів на території Дніпропетровської області. Інформатор передавав дані, фото та відеофіксацію через месенджер Telegram".

Деталі: За даними СБУ, у своїх "звітах" він детально описував кожен об’єкт та прилеглу територію, а також вказував його координати з фото- і відеофіксацію. Отриману інформацію ворог використовував для проведення диверсій та масованих артобстрілів інфраструктури. 

У спецслужбі додали, что підозрюваний є працівником однієї з приватних охоронних фірм Дніпра. Його затримали під час виконання чергового завдання ФСБ. Наразі чоловіку повідомлено про підозру у держзраді.

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Теми: Дніпропетровська областьДніпроСБУОфіс генпрокурора
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