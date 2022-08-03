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СБУ схватила корректировщика огня по аэродромам и вокзалам Днепропетровщины

"Украинская правда"Среда, 3 августа 2022, 10:44
СБУ схватила корректировщика огня по аэродромам и вокзалам Днепропетровщины
Задержание корректировщика огня на Днепропетровщине, СБУ

Служба безопасности Украины задержала агента российской ФСБ, который собирал данные для корректировки обстрелов аэродромов и вокзалов в Днепропетровской области, а также передавал информацию о дислокации подразделений ВСУ.

Источник: пресс-служба СБУ, Днепропетровская областная прокуратура в Telegram и Офис генерального прокурора в Telegram

Дословно прокуратура: "Мужчина на выполнение задач представителей ФСБ РФ собирал и передавал им информацию о местах дислокации военных подразделений Вооруженных Сил Украины, перемещении военной техники, количестве, направлении их движения, расположении железнодорожных вокзалов и аэродромов на территории Днепропетровской области. Информатор передавал данные, фотографии и видеофиксацию через мессенджер Telegram".

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Детали: По данным СБУ, в своих "отчетах" он подробно описывал каждый объект и близлежащую территорию, а также указывал его координаты по фото- и видеофиксации. Получаемую информацию враг использовал для проведения диверсий и массированных артобстрелов инфраструктуры.

В спецслужбе добавили, что подозреваемый является сотрудником одной из частных охранных фирм Днепра. Его задержали при выполнении очередного задания ФСБ. Мужчине сообщено о подозрении в госизмене.

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Темы: Днепропетровская областьДнепрСБУОфис генпрокурора
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