Екс-генерал СБУ Наумов, який допоміг росіянам захопити ЧАЕС, може отримати притулок у РФ – ЗМІ

Колишній керівник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, який допоміг росіянам захопити ЧАЕС, може отримати притулок у РФ.

Джерело: The Insider

Дослівно: "За інформацією джерел, колишній офіцер СБУ після втечі з України кілька місяців жив у Німеччині, потім йому вдалося перетнути кордони Євросоюзу разом із незадекларованими цінностями та потрапити до Сербії.

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Тепер він може стати учасником псевдосуду над президентом Зеленським у Росії".

Деталі: Наумова затримали в Сербії ще 7 червня 2022 року.

Разом із ним в автомобілі знаходився український підприємець, громадянин Німеччини Олександр Акст, фігурант численних журналістських розслідувань про контрабанду в Україні.

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Автомобіль, на якому пересувалася ця пара, було зупинено на прикордонній посаді при спробі перетину кордону між Сербією та Північною Македонією.

Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ з літа 2019 року до липня 2021 року.

До цього він керував держпідприємством "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження", і за своєю діяльністю міг знати та збирати відомості, що становлять держтаємницю про системи безпеки об'єктів Чорнобильської АЕС.

Наразі ДБР займається кримінальним провадженням за фактом можливої ​​держзради Наумова. В офіційній відповіді ДБР на журналістський запит йдеться:

"Здійснюється досудове розслідування за фактом можливої ​​державної зради громадянина України, який обіймаючи посаду керівника держпідприємства, що забезпечує діяльність зони відчуження ЧАЕС, та надалі керівну посаду у СБУ, збирав відомості про функціонування систем безпеки зони відчуження ЧАЕС та іншу інформацію конфіденційного характеру".

Джерела ЗМІ в українських спецслужбах вважають, що Наумов міг передати російським спецслужбам відомості, що дозволили російській армії швидко захопити територію зони відчуження ЧАЕС.

Наумов та Акст після затримання у Сербії перебувають у слідчому ізоляторі міста Ніш.

В автомобілі BMW, на якому він намагався перетнути кордон, за офіційними даними були 600 тисяч євро готівкою, велика сума в доларах США, коштовне каміння, у тому числі діаманти.

За контрабанду незадекларованих цінностей за сербськими законами йому загрожує до 12 років позбавлення волі, але він може уникнути відповідальності.

Зокрема, у Сербії питанням передачі Наумова Росії опікується міністр внутрішніх справ Олександр Вулін.

Повідомляється, що 23 серпня глава МВС Сербії зустрівся у Москві із секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.

В офіційному звіті про зустріч нічого не йдеться про долю Наумова, але, за словами джерел ЗМІ, це питання обговорювалося.

Джерело повідомило, що після відправки Наумова до РФ, глава МВС Сербії Вулін може і сам переїхати до Москви, він очікує призначення на посаду посла Сербії в Росії.

Крім того, джерело в силових структурах повідомило, що вже після початку війни, перебуваючи "у бігах", Наумов побував в Австрії, де зустрічався з бізнесменом Дмитром Фірташем, одним із організаторів схеми "газової схеми".

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