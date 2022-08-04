Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

МКЧХ не гарантував безпеку полонених з "Азовсталі" – заява

Ольга Глущенко Четвер, 4 серпня 2022, 05:23
Міжнародний Комітет Червоного Хреста, фото з сайту ICRC

Міжнародний комітет Червоного Хреста дав пояснення, в яких зазначено, що він не гарантував безпеку захисників "Азовсталі", які потрапили в російський полон.

Джерело: заява МКЧХ

Дослівно: "Ми не гарантували безпеку військовополонених, які потрапили в руки ворога, тому що це не в наших силах. Ми заздалегідь прояснили це сторонам.

Сторони конфлікту зобов’язані забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та громадської цікавості, а також від наслідків військових дій.

Тільки сторони конфлікту можуть остаточно забезпечити безпеку військовополонених".

Деталі: У МКЧХ заявили, що не мають доступу до всіх військовополонених, зокрема й захисників "Азовсталі".

Щодо Оленівки в комітеті повідомили: "МКЧХ відвідав це місце один раз, у травні цього року, щоб доставити резервуари з водою цьому закладу.

ВІДЕО ДНЯ

Але ми не мали доступу до військовополонених, які утримувалися там на індивідуальній основі – відповідно до методів роботи МКЧХ у місцях ув’язнення – і це продовжується".

У МКЧХ також додали, що організація виступала в ролі "нейтрального посередника" для безпечного виходу військових з "Азовсталі".

Що передувало: Після вбивства російськими окупантами військовополонених в Оленівці ЗСУ, Міноборони, СБУ та омбудсмен України вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників до колонії. 

Крім того, уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець попросив Міжнародний комітет Червоного хреста організувати відвідання ним зруйнованої росіянами колонії в окупованій Оленівці для огляду тіл загиблих українських полонених та спілкування з пораненими.

Міноборони Російської Федерації заявило, що запросило експертів ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в колонію на місце загибелі українських військовополонених в Оленівці.

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • Підрозділи "Азову" оголосили полювання на причетних до вбивства військовополонених в Оленівці.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Червоний Хрест
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фотоПерший гелікоптер купили на кошти UNITED24

відео Аmnesty International заявила, що ЗСУ наражають на небезпеку мирне населення, Україна заперечила

Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача

відеоУ центрі Донецька прилетіло на похорон командувачки окупантів, в ОП кажуть: вдарили по собі

фотоТорецьк: росіяни влучили у зупинку, багато загиблих

відеоНаєв: Ворог на Київському напрямку більше не пройде, ми все проаналізували

Усі новини...
Червоний Хрест
Зеленський про Оленівку: Свідомий воєнний злочин, ООН і МКЧХ мають реагувати
У Червоному Хресті кажуть, що вже подали запит на відвідання Оленівки
Омбудсмен хоче поїхати в Оленівку для огляду тіл загиблих і зустрічі з пораненими
Останні новини
16:36
Думав, що радикуліт: військовий три тижні воював зі зламаним хребтом
16:34
Резніков про Amnesty: Сумнів у праві українців чинити опір геноциду – це збочення
16:30
оновлено від 14:51На Луганщині обстріляли авто з топ-колаборантами
16:04
Twitter заблокував акаунти пропагандистів РИА "Новости" в ЄС і Британії
15:58
"200 людей послали на смерть": ГУР опублікувало перехоплення розмови росіян на фронті
15:55
фотоПерший гелікоптер купили на кошти UNITED24
15:38
Фігуранти справ НАБУ використали війну, щоб себе "відбілити" - ЦПК
15:31
В Україні проводять опитування батьків, вчителів та дітей щодо організації нового навчального року
15:24
Банк Англії підвищив облікову ставку найшвидше за 27 років, очікує рецесії
15:22
фотоУ Берліні вибухнув склад з боєприпасами, почалась пожежа у лісі
Усі новини...