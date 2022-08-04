МКЧХ не гарантував безпеку полонених з "Азовсталі" – заява
Міжнародний комітет Червоного Хреста дав пояснення, в яких зазначено, що він не гарантував безпеку захисників "Азовсталі", які потрапили в російський полон.
Джерело: заява МКЧХ
Дослівно: "Ми не гарантували безпеку військовополонених, які потрапили в руки ворога, тому що це не в наших силах. Ми заздалегідь прояснили це сторонам.
Сторони конфлікту зобов’язані забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та громадської цікавості, а також від наслідків військових дій.
Тільки сторони конфлікту можуть остаточно забезпечити безпеку військовополонених".
Деталі: У МКЧХ заявили, що не мають доступу до всіх військовополонених, зокрема й захисників "Азовсталі".
Щодо Оленівки в комітеті повідомили: "МКЧХ відвідав це місце один раз, у травні цього року, щоб доставити резервуари з водою цьому закладу.
Але ми не мали доступу до військовополонених, які утримувалися там на індивідуальній основі – відповідно до методів роботи МКЧХ у місцях ув’язнення – і це продовжується".
У МКЧХ також додали, що організація виступала в ролі "нейтрального посередника" для безпечного виходу військових з "Азовсталі".
Що передувало: Після вбивства російськими окупантами військовополонених в Оленівці ЗСУ, Міноборони, СБУ та омбудсмен України вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників до колонії.
Крім того, уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець попросив Міжнародний комітет Червоного хреста організувати відвідання ним зруйнованої росіянами колонії в окупованій Оленівці для огляду тіл загиблих українських полонених та спілкування з пораненими.
Міноборони Російської Федерації заявило, що запросило експертів ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в колонію на місце загибелі українських військовополонених в Оленівці.
Передісторія:
- 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих.
- Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
- У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
- СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
- Підрозділи "Азову" оголосили полювання на причетних до вбивства військовополонених в Оленівці.