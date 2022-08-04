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МКЧХ не гарантував безпеку полонених з "Азовсталі" – заява

Ольга Глущенко Четвер, 4 серпня 2022, 05:23
МКЧХ не гарантував безпеку полонених з Азовсталі – заява
Міжнародний Комітет Червоного Хреста, фото з сайту ICRC

Міжнародний комітет Червоного Хреста дав пояснення, в яких зазначено, що він не гарантував безпеку захисників "Азовсталі", які потрапили в російський полон.

Джерело: заява МКЧХ

Дослівно: "Ми не гарантували безпеку військовополонених, які потрапили в руки ворога, тому що це не в наших силах. Ми заздалегідь прояснили це сторонам.

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Сторони конфлікту зобов’язані забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та громадської цікавості, а також від наслідків військових дій.

Тільки сторони конфлікту можуть остаточно забезпечити безпеку військовополонених".

Деталі: У МКЧХ заявили, що не мають доступу до всіх військовополонених, зокрема й захисників "Азовсталі".

ВІДЕО ДНЯ

Щодо Оленівки в комітеті повідомили: "МКЧХ відвідав це місце один раз, у травні цього року, щоб доставити резервуари з водою цьому закладу.

Але ми не мали доступу до військовополонених, які утримувалися там на індивідуальній основі – відповідно до методів роботи МКЧХ у місцях ув’язнення – і це продовжується".

У МКЧХ також додали, що організація виступала в ролі "нейтрального посередника" для безпечного виходу військових з "Азовсталі".

Що передувало: Після вбивства російськими окупантами військовополонених в Оленівці ЗСУ, Міноборони, СБУ та омбудсмен України вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників до колонії. 

Крім того, уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець попросив Міжнародний комітет Червоного хреста організувати відвідання ним зруйнованої росіянами колонії в окупованій Оленівці для огляду тіл загиблих українських полонених та спілкування з пораненими.

Міноборони Російської Федерації заявило, що запросило експертів ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в колонію на місце загибелі українських військовополонених в Оленівці.

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • Підрозділи "Азову" оголосили полювання на причетних до вбивства військовополонених в Оленівці.

Теми: Червоний Хрест
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