МКЧХ не гарантував безпеку полонених з "Азовсталі" – заява

Міжнародний комітет Червоного Хреста дав пояснення, в яких зазначено, що він не гарантував безпеку захисників "Азовсталі", які потрапили в російський полон.

Джерело: заява МКЧХ

Дослівно: "Ми не гарантували безпеку військовополонених, які потрапили в руки ворога, тому що це не в наших силах. Ми заздалегідь прояснили це сторонам.

Сторони конфлікту зобов’язані забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та громадської цікавості, а також від наслідків військових дій.

Тільки сторони конфлікту можуть остаточно забезпечити безпеку військовополонених".

Деталі: У МКЧХ заявили, що не мають доступу до всіх військовополонених, зокрема й захисників "Азовсталі".

Щодо Оленівки в комітеті повідомили: "МКЧХ відвідав це місце один раз, у травні цього року, щоб доставити резервуари з водою цьому закладу.

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Але ми не мали доступу до військовополонених, які утримувалися там на індивідуальній основі – відповідно до методів роботи МКЧХ у місцях ув’язнення – і це продовжується".

У МКЧХ також додали, що організація виступала в ролі "нейтрального посередника" для безпечного виходу військових з "Азовсталі".

Що передувало: Після вбивства російськими окупантами військовополонених в Оленівці ЗСУ, Міноборони, СБУ та омбудсмен України вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників до колонії.

Крім того, уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець попросив Міжнародний комітет Червоного хреста організувати відвідання ним зруйнованої росіянами колонії в окупованій Оленівці для огляду тіл загиблих українських полонених та спілкування з пораненими.

Міноборони Російської Федерації заявило, що запросило експертів ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в колонію на місце загибелі українських військовополонених в Оленівці.

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