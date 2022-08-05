Зеленський: Уже конфіскували російських активів на 28 мільярдів гривень
Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на 5 серпня Україна уже конфіскувала російських активів на 28 мільярдів гривень, і ця робота триває.
Джерело: вечірнє відеозвернення президента 5 серпня
Пряма мова Зеленського: "Провів сьогодні нараду щодо санкційної політики конфіскації російських активів. Як доповіли урядовці, уже примусово вилучено в Україні активів на 28 млрд грн, і ця робота продовжується".
Деталі: За словами президента, ще пропонується конфіскувати понад 900 об’єктів, які належать саме РФ.
Водночас, якщо оцінювати пакет власності не тільки держави-терориста, але і її резидентів, то йдеться ще про 36 тисяч позицій на вилучення.
Зеленський підкреслив, що все це буде направлене на відшкодування збитків, які Росія завдає війною і терором.
Президент також повідомив, що наразі в Європі і США йде робота над законопроєктами, які розширять можливості для конфіскації російських активів для України закордоном.
Передісторія:
- 12 травня ВР ухвалила закон про конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб Російської Федерації та Республіки Білорусь.
- Документ запроваджує новий вид санкції – стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими така особа може прямо чи опосередковано розпоряджатися.