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Зеленський: Уже конфіскували російських активів на 28 мільярдів гривень

Ірина БалачукП'ятниця, 5 серпня 2022, 23:01
Зеленський: Уже конфіскували російських активів на 28 мільярдів гривень
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на 5 серпня Україна уже конфіскувала російських активів на 28 мільярдів гривень, і ця робота триває.

Джерело: вечірнє відеозвернення президента 5 серпня

Пряма мова Зеленського: "Провів сьогодні нараду щодо санкційної політики конфіскації російських активів. Як доповіли урядовці, уже примусово вилучено в Україні активів на 28 млрд грн, і ця робота продовжується".

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Деталі: За словами президента, ще пропонується конфіскувати понад 900 об’єктів, які належать саме РФ.

Водночас, якщо оцінювати пакет власності не тільки держави-терориста, але і її резидентів, то йдеться ще про 36 тисяч позицій на вилучення.

Зеленський підкреслив, що все це буде направлене на відшкодування збитків, які Росія завдає війною і терором.

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Президент також повідомив, що наразі в Європі і США йде робота над законопроєктами, які розширять можливості для конфіскації російських активів для України закордоном.   

Передісторія: 

  • 12 травня ВР ухвалила закон про конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб Російської Федерації та Республіки Білорусь.
  • Документ запроваджує новий вид санкції – стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими така особа може прямо чи опосередковано розпоряджатися.

Теми: ЗеленськийРосіянерухомість
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