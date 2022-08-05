Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Уже конфіскували російських активів на 28 мільярдів гривень

Ірина БалачукП'ятниця, 5 серпня 2022, 23:01
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на 5 серпня Україна уже конфіскувала російських активів на 28 мільярдів гривень, і ця робота триває.

Джерело: вечірнє відеозвернення президента 5 серпня

Пряма мова Зеленського: "Провів сьогодні нараду щодо санкційної політики конфіскації російських активів. Як доповіли урядовці, уже примусово вилучено в Україні активів на 28 млрд грн, і ця робота продовжується".

Деталі: За словами президента, ще пропонується конфіскувати понад 900 об’єктів, які належать саме РФ.

Водночас, якщо оцінювати пакет власності не тільки держави-терориста, але і її резидентів, то йдеться ще про 36 тисяч позицій на вилучення.

Зеленський підкреслив, що все це буде направлене на відшкодування збитків, які Росія завдає війною і терором.

Президент також повідомив, що наразі в Європі і США йде робота над законопроєктами, які розширять можливості для конфіскації російських активів для України закордоном.   

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 12 травня ВР ухвалила закон про конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб Російської Федерації та Республіки Білорусь.
  • Документ запроваджує новий вид санкції – стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими така особа може прямо чи опосередковано розпоряджатися.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЗеленськийРосіянерухомість
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Росіяни наступають на Бахмут, тривають бої

Після скандального звіту очільниця українського AI звільнилася: розійшлись з керівництвом ціннісно

МЗС анулювало диппаспорти 225 нардепам – джерела

фотоРозслідувачі Bellingcat ідентифікували окупанта, який катував і стратив українського бійця

Ердоган погодився частково платити за російський газ у рублях

Росіяни вдруге обстріляли ЗАЕС: снаряди впали поруч із ядерним реактором

Усі новини...
Зеленський
Обстріл ЗАЕС: Зеленський вимагає санкції проти "Росатома" через ядерні загрози
МЗС анулювало диппаспорти 225 нардепам – джерела
Через UNITED24 вже зібрали понад 6 мільярдів грн – Зеленський
Останні новини
09:30
ЗСУ за добу знищили 250, з початку агресії 41 900 окупантів – Генштаб
09:16
Держсекретар США окремо поговорив з прем’єром Вірменії та президентом Азерабайджану
09:08
фото На Луганщині продпайками заманюють людей на "референдум" за приєднання до РФ – Гайдай
09:06
Данілов про контрнаступ ЗСУ: Давайте наберемося терпіння, не вірте "диванним" експертам
08:38
Ізраїль мобілізує 25 тисяч резервістів
08:00
Як українки з вищою освітою не можуть реалізуватися за кордоном. Історії біженок
08:00
Росія вночі обстріляла з "Градів" Дніпропетровщину, в Нікополі троє поранених
07:11
Зведення Генштабу: Росіяни наступають на Бахмут, тривають бої
06:30
Bloomberg: Лише половина країн G20 підтримала санкції проти РФ
05:38
Тайвань запустив сигнальні ракети через безпілотники і невпізнані літаки
Усі новини...