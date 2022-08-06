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Коментарі певних "експертів" про дії ЗСУ варто прирівнювати до гріха – Міноборони

Валентина РоманенкоСубота, 6 серпня 2022, 17:37
Ганна Маляр

Представниця Міноборони України Ганна Маляр вкотре закликала так званих "військових експертів" до виваженості в подачі інформації щодо ситуації на фронті.

Джерело: Маляр у Facebook

Пряма мова: "Коментарі "військових експертів" про дії ЗСУ в момент активної фази війни вже час заносити у список 11-м гріхом.

Поважний журналіст і не менш поважний колишній високопоставлений військовий  ведуть в ефірі розмову про те, як треба інформаційно обдурювати ворога.

І при цьому наводять конкретні приклади реальних заяв.

Приміром, якщо подана інформація, що планується удар ЗСУ по такому-то об‘єкту - і називають реальний об‘єкт, то на їх експертну думку удару варто очікувати десь на іншому об‘єкті. І ця інформація на їх думку спрямована на те, щоб ворг зосередив сили на хибному об’єкті.

Співрозмовники демонструють як вони чудово обізнані у тому, що інформація про контрнаступ ЗСУ на певному напрямку (і називають напрямок) - на їхню думку, є інформаційною стратегією. І намагаються обговорити наскільки така стратегія виправдана.

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Це приклад прямої шкоди роботі Збройних сил України".

Деталі: За словами Маляр, це підриває довіру до заяв військово-політичного керівництва країни. На її думку, підрив такої довіри під час війни ослаблює процес консолідації суспільства заради перемоги.

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Теми: Міноборонивійна
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