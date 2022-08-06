Поліція Косова заявила, що її вдруге за тиждень обстріляли на кордоні із Сербією

Поліція частково визнаного Косова в суботу заявила, що невідомі обстріляли її під час патрулювання на штучному озері Газиводе, що на кордоні із Сербією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення косовської поліції.

Інцидент стався близько 11:25 за місцевим часом. Коли поліцейський підрозділ розгортав патрульний човен в озері, в його бік пролунали близько 10 пострілів.

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"Постріли були послідовні з іншого краю озера і влучили біля поліцейського човна. У результаті жодна людина не постраждала", – додають у поліції Косова.

Там не уточнили, хто може стояти за пострілом, але зазначили, що "продовжують стежити за ситуацією і вирішувати справу".

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті, коментуючи інцидент у Twitter, поклав відповідальність за нього на "кримінальні банди на півночі нашої території", де проживають косовські серби.

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"Сьогодні вулиці вільні від барикад. Але кримінальні банди продовжують барикадуватися від наших правоохоронних органів і нашої боротьби проти організованої злочинності", – додав він.

Це вже другий за тиждень випадок, коли поліція Косова була обстріляна. Унаслідок попереднього інциденту, за твердженням Приштини, 11 людей зазнали поранень.

Нагадаємо, у неділю косовські серби у прикордонних із Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах та навіть обстріляли поліцейських.

Протести почалися у зв'язку з черговою спробою Косова зобов'язати користуватися лише косовськими документами та автономерами державного зразка, а не сербськими чи нейтральними, якими воліють користуватися на півночі Косова – території, населеній етнічними сербами. Сербія привела свою армію до стану бойової готовності, погрожуючи силою захистити косовських сербів.

У ніч проти 1 серпня косовський уряд після зустрічі з послом США Джеффрі Говенієром відтермінував дію нових правил до 1 вересня.

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