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Полиция Косово заявила, что ее второй раз за неделю обстреляли на границе с Сербией

"Европейская правда"Суббота, 6 августа 2022, 19:18
Полиция Косово заявила, что ее второй раз за неделю обстреляли на границе с Сербией

Полиция частично признанного Косово в субботу заявила, что неизвестные обстреляли ее во время патрулирования на искусственном озере Газиводе на границе с Сербией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение косовской полиции.

Инцидент произошел около 11:25 по местному времени. Когда полицейское подразделение разворачивало патрульную лодку в озере, в ее сторону раздались около 10 выстрелов.

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"Выстрелы были последовательными, из другого края озера и попали возле полицейской лодки. В результате ни один человек не пострадал", – добавляют в полиции Косово.

Там не уточнили, кто может стоять за выстрелом, но отметили, что "продолжают следить за ситуацией и разрешать дело".

Премьер-министр Косово Альбин Курти, комментируя инцидент в Twitter, возложил ответственность за него на "уголовные банды на севере нашей территории", где проживают косовские сербы.

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"Сегодня улицы свободны от баррикад. Но криминальные банды продолжают баррикадироваться от наших правоохранительных органов и нашей борьбы против организованной преступности", – добавил он.

Это уже второй случай, когда полиция Косово была обстреляна. В результате предварительного инцидента, по утверждению Приштины, 11 человек получили ранения.

Напомним, в воскресенье косовские сербы в приграничных с Сербией муниципалитетах соорудили баррикады на дорогах и даже обстреляли полицейских.

Протесты начались в связи с очередной попыткой Косово обязать их пользоваться косовскими документами и автономерами государственного образца, а не сербскими или нейтральными, которыми предпочитают пользоваться на севере Косово – территории, населенной этническими сербами. Сербия привела свою армию в состояние боевой готовности, угрожая силой защитить косовских сербов.

В ночь на 1 августа косовское правительство после встречи с послом США Джеффри Говениером отсрочило действие новых правил до 1 сентября.

Подробнее об этом - в статье: Шантаж баррикадами: начнется ли война между Косовом и Сербией и как следует действовать Киеву

Темы: КосовоСербия
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