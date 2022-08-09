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Зеленський: Війна має закінчитися звільненням Криму

Олена РощінаВівторок, 9 серпня 2022, 23:29
Зеленський: Війна має закінчитися звільненням Криму
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України почалася з захоплення Криму і закінчиться його звільненням. 

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців 9 серпня

Пряма мова: "Сьогодні багато уваги до тематику Криму. І це правильно, бо Крим – український, і ми ніколи від нього не відмовимося. Ми не забудемо, що саме з окупації Криму почалися російська війна проти України.

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Росія перетворила наш півострів, який завжди був і буде одним із найкращих місць у Європі, на одне з найбільш небезпечних місць у Європі. Росія принесла у Крим масштабні репресії, екологічні проблеми, економічну безвихідь і війну".

Деталі: Зеленський зазначив, що Росія вдається до терору в Криму, а світ починає визнавати, що в 2014 році "помилився, коли вирішив не давати відповіді на повну силу на перші агресивні кроки Росії".

За словами президента України, присутність окупантів на півострові створює загрози Європі та світовій стабільності. 

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"Не може бути безпечним Чорноморський регіон, поки Крим окупований. Не буде стабільного і довготривалого миру і в багатьох країнах на узбережжі Середземного моря, поки Росія має змогу використовувати наш півострів як свою військову базу", – переконаний Зеленський.

Пряма мова: "Ця російська війна проти України, проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися Кримом, його звільненням. Сьогодні неможливо сказати, коли це станеться, але ми постійно додаємо необхідні компоненти у формулу звільнення Криму…

Я знаю, що ми повернемося в український Крим". 

Деталі: Зеленський зазначив, що Кримська платформа цього року проведе новий саміт. Також готуються нові рішення для захисту прав корінних народів України, а також програми відновлення Криму після звільнення. 

За його словами, Україна відбиває "колонізаторську навалу" від Харківщини до Херсона, від Донецька до Енергодара, від Станиці Луганської до Ялти, від Бердянська до Новофедорівки, щоб уся Україна була вільною.

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Теми: ЗеленськийКримвійнаРосія
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