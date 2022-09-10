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Спецпризначенці СБУ показали фото зі звільненого Куп'янська

Валентина РоманенкоСубота, 10 вересня 2022, 13:53
фото СБУ

Служба безпеки України підтверджує звільнення від окупантів Куп'янська Харківської області

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ в Куп’янську, який був і завжди буде українським!

Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Йдемо далі!"

 

Що передувало: 10 вересня стало відомо, що Збройні сили України звільнили від окупантів Куп’янськ Харківської області.

Знати більше: Подія дня: ЗСУ продовжують контрнаступати на Харківщині – що відомо

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Теми: Харківська областьвійнаСБУ
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