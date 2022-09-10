Спецпризначенці СБУ показали фото зі звільненого Куп'янська

Служба безпеки України підтверджує звільнення від окупантів Куп'янська Харківської області

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ в Куп’янську, який був і завжди буде українським!

Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Йдемо далі!"

Що передувало: 10 вересня стало відомо, що Збройні сили України звільнили від окупантів Куп’янськ Харківської області.

Знати більше: Подія дня: ЗСУ продовжують контрнаступати на Харківщині – що відомо

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Збройні сили України розпочали контрнаступ на окуповані Росією території України.

8 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області.

9 вересня глава держави зазначив, що захисники України взяли під контроль понад 30 населених пунктів на Харківщині.

За даними американського Інституту дослідження війни, ЗСУ відвоювали близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області під час контрнаступу станом на 9 вересня.

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