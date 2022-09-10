Спецназовцы СБУ показали фото из освобожденного Купянска
Суббота, 10 сентября 2022, 13:53
Служба безопасности Украины подтверждает освобождение от оккупантов Купянска Харьковской области
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Спецназ ЦСО "А" СБУ в Купянске, который был и всегда будет украинским!
Мы освободим нашу землю до последнего сантиметра! Идем дальше!"
Что предшествовало: 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов Купянск Харьковской области.
Знать больше: Событие дня: ВСУ продолжают контрнаступать на Харьковщине – что известно
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.
- 8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.
- 9 сентября глава государства отметил, что защитники Украины взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области.
- По данным американского Института исследования войны, ВСУ отвоевали около 2500 квадратных километров в Харьковской области во время контрнаступления по состоянию на 9 сентября.
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