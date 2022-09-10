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Спецназовцы СБУ показали фото из освобожденного Купянска

Валентина РоманенкоСуббота, 10 сентября 2022, 13:53

Служба безопасности Украины подтверждает освобождение от оккупантов Купянска Харьковской области

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Спецназ ЦСО "А" СБУ в Купянске, который был и всегда будет украинским!

Мы освободим нашу землю до последнего сантиметра! Идем дальше!"

 

Что предшествовало: 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов Купянск Харьковской области.

Знать больше: Событие дня: ВСУ продолжают контрнаступать на Харьковщине – что известно

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.
  • 8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.
  • 9 сентября глава государства отметил, что защитники Украины взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области.
  • По данным американского Института исследования войны, ВСУ отвоевали около 2500 квадратных километров в Харьковской области во время контрнаступления по состоянию на 9 сентября.

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Темы: Харьковская областьвойнаСБУ
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