Зеленський зібрав Ставку: ухвалили рішення щодо звільнених населених пунктів

Президент Володимир Зеленський у суботу провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де були ухвалені рішення про забезпечення безпеки у звільнених населених пунктах.

Джерело: сайт президента

Дослівно: "Найперше учасники засідання заслухали доповіді командувачів військ оперативних груп щодо активних дій сил оборони з деокупації українських територій. За результатами були ухвалені відповідні рішення, зокрема щодо забезпечення безпеки у звільнених населених пунктах".

Деталі: Окрема увага була приділена підсумкам 5-ї зустрічі Ukraine Defense Contact Group у форматі "Рамштайн", яка завершилася напередодні.

"З огляду на ситуацію на фронті набуває актуальності забезпечення співпраці з партнерами України у середній та довгостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні.

Учасники засідання також розглянули ситуацію з матеріально-технічним забезпеченням українського війська та визначили нагальні потреби сил оборони України.

У засіданні Ставки взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, т. в. о. голови СБУ Василь Малюк, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, секретар РНБО Олексій Данілов, керівник ОП Андрій Єрмак і його заступник Роман Машовець.

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У режимі відеозв'язку до зустрічі приєдналися: начальник ГУР Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов та командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.

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