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Зеленский собрал Ставку: приняли решения по освобожденным населенным пунктам

Катерина ТищенкоСуббота, 10 сентября 2022, 19:20
Зеленский собрал Ставку: приняли решения по освобожденным населенным пунктам
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский в субботу провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, где были приняты решения об обеспечении безопасности в освобожденных населенных пунктах.

Источник: сайт президента

Дословно: "В первую очередь участники заседания заслушали доклады командующих войск оперативных групп об активных действиях сил обороны по деоккупации украинских территорий. По результатам были приняты соответствующие решения, в частности, по обеспечению безопасности в освобожденных населенных пунктах".

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Детали: Отдельное внимание было уделено итогам завершившейся накануне 5-й встречи Ukraine Defense Contact Group в формате "Рамштайн".

"Учитывая ситуацию на фронте, обретает актуальность обеспечение сотрудничества с партнерами Украины в средней и долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Участники заседания также рассмотрели ситуацию с материально-техническим обеспечением украинской армии и определили неотложные потребности сил обороны Украины.

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В заседании Ставки приняли участие: министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, и. о. главы СБУ Василий Малюк, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, секретарь СНБО Алексей Данилов, руководитель ОП Андрей Ермак и его заместитель Роман Машовец.

В режиме видеосвязи к встрече присоединились: начальник ГУР Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов и командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.

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Темы: Зеленскийдеоккупация
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