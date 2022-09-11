Глава МЗС Литви: ніяких переговорів з Путіним, війна має закінчитися його капітуляцією

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що з Росією не потрібно вести переговори, а війна має закінчитися капітуляцією Владіміра Путіна.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Putin’s genocidal plan to wipe Ukraine off the map has failed. He is in no position to negotiate. The war must end with his unconditional surrender. 🧵 — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) September 11, 2022

"План геноциду, задуманий Путіним, бажання стерти Україну з карти, провалився. Він не в змозі вести переговори. Війна має закінчитися його беззастережною капітуляцією", - написав Ландсбергіс.

Він також закликав до прискореної інтеграції України до НАТО та ЄС.

"Більше жодних скарг. Жодних коливань. Жодних більше переговорів із терористами. Ті, хто сумнівався у силі України, мають вибачитись. Україна захищала нас усіх, навіть коли деякі не вірили, що зможуть досягти успіху. Настав час висловити нашу глибоку подяку", - додав міністр.

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"Дозвольте мені бути відвертим. Зараз поза сумнівом, що Україна могла б викинути Росію кілька місяців тому, якби вони були забезпечені необхідним обладнанням з першого дня", - написав глав МЗС Литви.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков на форумі заявив, що Київ не сприймає рекомендації західних партнерів почати "мирні" переговори з РФ і вимагає повної деокупації Донбасу і Криму.

Форум YES пройшов у Києві у п'ятницю та суботу в закритому режимі. Президент Володимир Зеленський виступив на форму з промовою, а також взяв участь у панельній дискусії.