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Глава МЗС Литви: ніяких переговорів з Путіним, війна має закінчитися його капітуляцією

"Європейська правда"Неділя, 11 вересня 2022, 19:58

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що з Росією не потрібно вести переговори, а війна має закінчитися капітуляцією Владіміра Путіна.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"План геноциду, задуманий Путіним, бажання стерти Україну з карти, провалився. Він не в змозі вести переговори. Війна має закінчитися його беззастережною капітуляцією", - написав Ландсбергіс.

Він також закликав до прискореної інтеграції України до НАТО та ЄС.

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"Більше жодних скарг. Жодних коливань. Жодних більше переговорів із терористами. Ті, хто сумнівався у силі України, мають вибачитись. Україна захищала нас усіх, навіть коли деякі не вірили, що зможуть досягти успіху. Настав час висловити нашу глибоку подяку", - додав міністр.

"Дозвольте мені бути відвертим. Зараз поза сумнівом, що Україна могла б викинути Росію кілька місяців тому, якби вони були забезпечені необхідним обладнанням з першого дня", - написав глав МЗС Литви.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков на форумі заявив, що Київ не сприймає рекомендації західних партнерів почати "мирні" переговори з РФ і вимагає повної деокупації Донбасу і Криму.

Форум YES пройшов у Києві у п'ятницю та суботу в закритому режимі. Президент Володимир Зеленський виступив на форму з промовою, а також взяв участь у панельній дискусії.

Теми: ЛитваПутінпереговори
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