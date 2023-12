Глава МЗС Литви: ніяких переговорів з Путіним, війна має закінчитися його капітуляцією

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що з Росією не потрібно вести переговори, а війна має закінчитися капітуляцією Владіміра Путіна.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Putin’s genocidal plan to wipe Ukraine off the map has failed. He is in no position to negotiate. The war must end with his unconditional surrender. 🧵

