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Глава МИД Литвы: никаких переговоров с Путиным, война должна закончиться его капитуляцией

"Европейская правда"Воскресенье, 11 сентября 2022, 19:58

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что с Россией не нудно вести переговоров, а война должна закончиться капитуляцией Владимира Путина.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"План геноцида, задуманный Путиным, желание стереть Украину с карты, провалился. Он не в состоянии вести переговоры. Война должна закончиться его безоговорочной капитуляцией", - написал Ландсбергис.

Он также призвал к ускоренной интеграции Украины в НАТО и ЕС.

"Больше никаких жалоб. Никаких колебаний. Никаких больше переговоров с террористами. Те, кто сомневался в силе Украины, должны извиниться. Украина защищала нас всех, даже когда некоторые не верили, что смогут добиться успеха. Настало время выразить нашу глубокую благодарность", - добавил министр.

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"Позвольте мне быть откровенным. Сейчас уже не вызывает сомнений, что Украина могла выкинуть Россию еще несколько месяцев назад, если бы с первого дня была обеспечена необходимым оборудованием", - написал глава МИД Литвы.

Напомним, министр обороны Алексей Резников на форуме заявил, что Киев не воспринимает рекомендации западных партнеров начать "мирные" переговоры с РФ и требует полной деоккупации Донбасса и Крыма.

Форум YES прошел в Киеве в пятницу и субботу в закрытом режиме. Президент Владимир Зеленский выступил на форму с речью, а также принял участие в панельной дискуссии.

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Темы: ЛитваПутинпереговоры
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