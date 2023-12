Глава МИД Литвы: никаких переговоров с Путиным, война должна закончиться его капитуляцией

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что с Россией не нудно вести переговоров, а война должна закончиться капитуляцией Владимира Путина.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Putin’s genocidal plan to wipe Ukraine off the map has failed. He is in no position to negotiate. The war must end with his unconditional surrender. 🧵

Реклама: