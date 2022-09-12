Помста росіян: від нічного удару по Харкову 1 загиблий, 2 поранених

Внаслідок ракетного удару по Харкову в ніч на 12 вересня у Новобаварському районі одна людина загинула, двоє отримали поранення, від вечірніх ударів у Харкові загинули двоє осіб, в області поранено двох.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ГУ ДСНС у Харківській області

Пряма мова Синєгубова: "Російські окупанти, під тиском наших ЗСУ тікаючи з Харківщини, продовжують мститися мирному населенню.

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Цієї ночі близько опівночі ворог завдав ракетного удару, попередньо з ЗРК С-300, по Новобаварському району Харкова. Частково зруйновано 5-поверховий житловий будинок. На жаль, 1 людина загинула, 2 поранених. Інформація уточнюється.

Деталі: Близько 20:00 армія РФ завдала ракетного удару по Холодногірському району, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури (ТЕЦ – ред.). 2 працівників загинули. Рятувальники майже всю ніч локалізовувли масштабну пожежу.

Також у неділю від ракетних обстрілів Росії постраждав об‘єкт критичної інфраструктури у Чугуївському районі Харківської області. 2 людей отримали поранення.

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Внаслідок російських ракетних ударів в місті Харків та на великій частині Харківської області зникло електропостачання. Також без електрики не працювали насоси, що подають людям у будинки воду.

Наразі по області електро- та водопостачання відновлено на 80%. Роботи тривають.

Раніше Михайло Подоляк заявив: "Прямі умисні удари по критичній цивільній інфраструктурі, зокрема по найбільшій Харківській ТЕЦ-5, – це безумовний прояв тероризму Росії та її бажання масово залишити мирних громадян без світла й тепла. Така боягузлива "відповідь" за втечу власної армії з поля бою".

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