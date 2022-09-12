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Месть россиян: от ночного удара по Харькову 1 погибший, 2 раненых

Елена РощинаПонедельник, 12 сентября 2022, 09:08
Последствия ракетного удара, фото из Telegram Олега Синегубова

В результате ракетного удара по Харькову в ночь на 12 сентября в Новобаварском районе один человек погиб, двое получили ранения, от вечерних ударов в Харькове погибли два человека, в области ранены двое.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, ГУ ГСЧС в Харьковской области

Прямая речь Синегубова: "Российские оккупанты, под давлением наших ВСУ убегая из Харьковской области, продолжают мстить мирному населению.

Этой ночью около полуночи враг нанес ракетный удар, предварительно из ЗРК С-300, по Новобаварскому району Харькова. Частично разрушен 5-этажный жилой дом. К сожалению, 1 человек погиб, 2 ранены. Информация уточняется".

Детали: Около 20:00 враг нанес ракетный удар по Холодногорскому району, поврежден объект критической инфраструктуры (ТЭЦ – ред.). 2 работника погибли. Спасатели почти всю ночь локализовали масштабный пожар.

В воскресенье от ракетных обстрелов России пострадал объект критической инфраструктуры в Чугуевском районе Харьковской области. 2 человека получили ранения.

В результате российских ракетных ударов в городе Харьков и на большой части Харьковской области исчезло электроснабжение. Также без электричества не работали насосы, подающие людям в дома воду.

ВИДЕО ДНЯ

По области электро- и водоснабжения восстановлено на 80%. Работы продолжаются.

Ранее Михаил Подоляк заявил: "Прямые умышленные удары по критической гражданской инфраструктуре, в частности по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5, – это безусловное проявление терроризма России и ее желания массово оставить мирных граждан без света и тепла. Такой трусливый "ответ" за бегство собственной армии из поля боя".

Предыстория:

  • Вечером 11 сентября в населенных пунктах нескольких областей исчезло электроснабжение из-за удара оккупантов по объектам инфраструктуры. Света не было в разных районах Харькова и Харьковской области, Полтавской и Сумской областях, а также в Днепропетровской и Донецкой областях.
  • Этому предшествовало освобождение украинскими бойцами значительной территории Харьковской области, которая была оккупирована россиянами более полугода.

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Темы: ХарьковХарьковская областьвойнаэлектроэнергия
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