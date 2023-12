У Сербії з іконами і прапорами РФ виступали проти проведення Європрайду

Тисячі релігійних і правих демонстрантів пройшли маршем столицею Сербії в неділю, закликаючи владу заборонити Європрайд на наступні вихідні, який відбудеться, незважаючи на те, що уряд його скасував.

Про це йдеться у публікації Euractiv, пише "Європейська правда".

Серед протестувальників, які несли величезний сербський прапор, були групи, які також вигукували гасла на підтримку Росії, а також націоналістичні та ультраправі гасла. Багато хто розмахував російськими прапорами, демонструючи підтримку Москві.

"Вони хочуть осквернити святість шлюбу і сім'ї і нав'язати неприродний союз замість шлюбу", - заявив глава Сербської православної церкви патріарх Порфирій.

Він сказав демонстрантам, що Європрайд загрожує традиційним сімейним цінностям.

Today in Belgrade, another Orthodox procession ☦️ for the salvation of Serbia 🇷🇸 and the preservation of traditional family values. pic.twitter.com/QmQu6fRyuh