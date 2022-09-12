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У Сербії з іконами і прапорами РФ виступали проти проведення Європрайду

"Європейська правда"Понеділок, 12 вересня 2022, 12:59

Тисячі релігійних і правих демонстрантів пройшли маршем столицею Сербії в неділю, закликаючи владу заборонити Європрайд на наступні вихідні, який відбудеться, незважаючи на те, що уряд його скасував.

Про це йдеться у публікації Euractiv, пише "Європейська правда".

Серед протестувальників, які несли величезний сербський прапор, були групи, які також вигукували гасла на підтримку Росії, а також  націоналістичні та ультраправі гасла. Багато хто розмахував російськими прапорами, демонструючи підтримку Москві.

"Вони хочуть осквернити святість шлюбу і сім'ї і нав'язати неприродний союз замість шлюбу", -  заявив глава Сербської православної церкви патріарх Порфирій.

Він сказав демонстрантам, що Європрайд загрожує традиційним сімейним цінностям.

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Колона пропутінських байкерів "Нічні вовки", які підтримують вторгнення Росії в Україну, проїхала на підтримку маршу, що пройшов до собору Святого Савви в Белграді.

Щороку Європрайд відбувається в іншому європейському місті, а 2022 року організатори обрали Белград. Але після обурення правих Вучич заборонив захід, звинувативши у цьому "значну кризу в Косові".

Проте організатори повідомили, що захід все одно відбудеться, незважаючи на заборону.

У суботу Вучич сказав, що на адресу маршу надходили погрози, і поліція ухвалить рішення, чи варто його припиняти.

У Сербії гомосексуалізм легальний, але одностатеві шлюби заборонені, і активісти кажуть, що ЛГБТ-люди стикаються з ворожістю та дискримінацією. Крім того, риторика політиків і церковних лідерів є дискримінаційною.

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Теми: СербіяЛГБТРосія
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