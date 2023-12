В Сербии с иконами и флагами РФ выступали против проведения Европрайда

Тысячи религиозных и правых демонстрантов прошли маршем по столице Сербии в воскресенье, призывая власти запретить Европрайд на следующие выходные, который состоится, несмотря на то, что правительство его отменило.

Об этом говорится в публикации Euractiv, пишет "Европейская правда".

Среди протестующих, несших огромное сербское знамя, были группы, которые также выкрикивали лозунги в поддержку России, а также националистические и ультраправые лозунги. Многие размахивали российскими флагами, демонстрируя поддержку Москве.

Реклама:

"Они хотят осквернить святость брака и семьи и навязать неестественный союз вместо брака", - заявил глава Сербской православной церкви патриарх Порфирий.

Он сказал демонстрантам, что Европрайд угрожает традиционным семейным ценностям.

Today in Belgrade, another Orthodox procession ☦️ for the salvation of Serbia 🇷🇸 and the preservation of traditional family values. pic.twitter.com/QmQu6fRyuh