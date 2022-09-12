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В Сербии с иконами и флагами РФ выступали против проведения Европрайда

"Европейская правда"Понедельник, 12 сентября 2022, 12:59

Тысячи религиозных и правых демонстрантов прошли маршем по столице Сербии в воскресенье, призывая власти запретить Европрайд на следующие выходные, который состоится, несмотря на то, что правительство его отменило.

Об этом говорится в публикации Euractiv, пишет "Европейская правда".

Среди протестующих, несших огромное сербское знамя, были группы, которые также выкрикивали лозунги в поддержку России, а также националистические и ультраправые лозунги. Многие размахивали российскими флагами, демонстрируя поддержку Москве.

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"Они хотят осквернить святость брака и семьи и навязать неестественный союз вместо брака", - заявил глава Сербской православной церкви патриарх Порфирий.

Он сказал демонстрантам, что Европрайд угрожает традиционным семейным ценностям.

Колонна пропутинских байкеров "Ночные волки", поддерживающих вторжение России в Украину, проехала в поддержку марша, прошедшего в собор Святого Саввы в Белграде.

Ежегодно Европрайд проходит в другом европейском городе, а в 2022 году организаторы выбрали Белград. Но после возмущения правых Вучич запретил мероприятие, обвинив в этом "кризис в Косове".

Однако организаторы сообщили, что мероприятие все равно состоится, несмотря на запрет.

В субботу Вучич сказал, что в адрес марша поступали угрозы, и полиция примет решение, следует ли его прекращать.

В Сербии гомосексуализм легален, но однополые браки запрещены, и активисты говорят, что ЛГБТ-люди сталкиваются с враждебностью и дискриминацией. Кроме того, риторика политиков и церковных лидеров дискриминационна.

Темы: СербияЛГБТРосcия
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