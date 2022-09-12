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В Кремле заверили, что Путин в курсе отступления войск РФ в Украине

Елена РощинаПонедельник, 12 сентября 2022, 14:01
Дмитрий Песков, фото GLOBAL LOOK PRESS

В администрации российского президента заявили, что военное командование информирует Владимира Путина о перегруппировке войск России на поле боя в Украине. 

Источник: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, радио "Маяк"

Прямая речь Пескова: "Разумеется, все что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе "спецоперации", докладываются верховному главнокомандующему. 

Президент (Путин) находится на постоянной, можно сказать круглосуточной связи и с министром обороны, и со всеми военачальниками. Естественно, по-другому и быть не может в ходе выполнения "специальной военной операции". 

"Специальная военная операция" продолжается и будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены".

Детали: Кроме того, Песков заявил, что откликаться на призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского "предпосылок никаких нет". 

Прямая речь Пескова: "Мы не усматриваем в настоящее время какой-либо переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров (между Киевом и Москвой – ред.)".

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Этому предшествовало:

  • С конца августа украинские войска пошли в контрнаступление в Херсонской, а затем и в Харьковской областях. По подсчетам аналитиков, ВСУ за первые дни сентября отвоевали больше территорий, чем россияне захватили с апреля.
  • ВС РФ, убегая с Харьковщины, бросали свою военную технику, однако Минобороны РФ назвало это плановой перегруппировкой войск для наращивания усилий на Донецком направлении.
  • Президент Украины Владимир Зеленский 10 сентября заявил, что сейчас невозможны никакие переговоры с Россией о завершении войны, потому что российская сторона не может сформулировать адекватные позиции и вряд ли сдержит собственные обещания, а украинское общество "не хочет говорить с террористами".
  • Российские власти называют войну "спецоперацией" и с ее начала не раз меняли свою риторику, заявляли одни цели ("освобождение" Донбасса, "денацификация" и "демилитаризация" Украины, сопротивление НАТО, предотвращение войны), а преследовали другие (захват украинских территорий и создание сухопутного коридора к оккупированному в 2014 году Крыму).

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Темы: ПутинРосcиявойнапереговоры
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