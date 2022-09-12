В Кремле заверили, что Путин в курсе отступления войск РФ в Украине

В администрации российского президента заявили, что военное командование информирует Владимира Путина о перегруппировке войск России на поле боя в Украине.

Источник: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, радио "Маяк"

Прямая речь Пескова: "Разумеется, все что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе "спецоперации", докладываются верховному главнокомандующему.

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Президент (Путин) находится на постоянной, можно сказать круглосуточной связи и с министром обороны, и со всеми военачальниками. Естественно, по-другому и быть не может в ходе выполнения "специальной военной операции".

"Специальная военная операция" продолжается и будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены".

Детали: Кроме того, Песков заявил, что откликаться на призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского "предпосылок никаких нет".

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Прямая речь Пескова: "Мы не усматриваем в настоящее время какой-либо переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров (между Киевом и Москвой – ред.)".

Этому предшествовало: