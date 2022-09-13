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Кулеба розповів, за яких умов Україна піде на переговори з Росією

Ірина БалачукВівторок, 13 вересня 2022, 10:43
Дмитро Кулеба. Фото з Іnstagram

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не відкидає переговорів з Росією, але готова погодитися на них тільки, коли йтиметься про повне відновлення територіальної цілісності.

Джерело: Кулеба в інтерв’ю "РБК-Україна"

Пряма мова глави МЗС: "Ніхто не відкидає опцію переговорів, будь-яка війна завершується переговорами, але питання в тому, в якій позиції ти сидиш за столом переговорів. Сьогодні переговори з Росією ведуться на полі бою, і це єдиний вид переговорів, який вона реально розуміє.

Але ми готові сісти і за стіл, якщо йтиметься про повне відновлення територіальної цілісності України. І це ми дуже чітко всім партнерам артикулюємо, вони теж не виключають можливість переговорів".

Деталі: За словами Кулеби, наразі міжнародні партнери погоджуються з тим, що зараз немає жодних індикаторів, що Росія готова до таких серйозних переговорів, або що вже склалися умови для таких переговорів.

Міністр додав, що наразі Україна важко відвойовує кожен квадратний кілометр своєї території, але заряджена саме на повернення окупованих районів.

Водночас Кулеба припустив, що "частина території України буде звільнена військовим шляхом, а частина, можливо, – дипломатичним".

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Він також зазначив, що в той момент, коли Росія надасть "серйозний сигнал про готовність до переговорів", то і Україні, і її партнерам треба буде "дуже уважно проаналізувати, чому цей сигнал надійшов".

Кулеба вважає, що Росія проявить "серйозну зацікавленість в реальних переговорах в той момент, коли усвідомить і змириться з тим фактом, що її позиції максимально ослабли, вона не може втримати навіть те, що захопила, їй потрібно буде різко стабілізувати ситуацію".

Він додав, що мова йтиме навіть не про "сохранить лицо", а про те, щоб зберегти те, що вони на той момент будуть контролювати.

Пряма мова Кулеби: "Але тоді постає логічне питання: якщо на цей момент ми перебуватимемо в успішному наступі і будемо звільняти свої території, то чому нам потрібно про щось домовлятися з агресором?

Наша кінцева мета – це звільнення наших територій. Ми з ними воюємо не заради того, щоб сісти і десь домовитися про те, що вони тут залишаються".

Передісторія:

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Теми: Кулеба ДмитропереговориРосіявійна
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