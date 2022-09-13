Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба розповів, за яких умов Україна піде на переговори з Росією

Ірина БалачукВівторок, 13 вересня 2022, 10:43
Кулеба розповів, за яких умов Україна піде на переговори з Росією
Дмитро Кулеба. Фото з Іnstagram

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не відкидає переговорів з Росією, але готова погодитися на них тільки, коли йтиметься про повне відновлення територіальної цілісності.

Джерело: Кулеба в інтерв’ю "РБК-Україна"

Пряма мова глави МЗС: "Ніхто не відкидає опцію переговорів, будь-яка війна завершується переговорами, але питання в тому, в якій позиції ти сидиш за столом переговорів. Сьогодні переговори з Росією ведуться на полі бою, і це єдиний вид переговорів, який вона реально розуміє.

Реклама:

Але ми готові сісти і за стіл, якщо йтиметься про повне відновлення територіальної цілісності України. І це ми дуже чітко всім партнерам артикулюємо, вони теж не виключають можливість переговорів".

Деталі: За словами Кулеби, наразі міжнародні партнери погоджуються з тим, що зараз немає жодних індикаторів, що Росія готова до таких серйозних переговорів, або що вже склалися умови для таких переговорів.

Міністр додав, що наразі Україна важко відвойовує кожен квадратний кілометр своєї території, але заряджена саме на повернення окупованих районів.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас Кулеба припустив, що "частина території України буде звільнена військовим шляхом, а частина, можливо, – дипломатичним".

Він також зазначив, що в той момент, коли Росія надасть "серйозний сигнал про готовність до переговорів", то і Україні, і її партнерам треба буде "дуже уважно проаналізувати, чому цей сигнал надійшов".

Кулеба вважає, що Росія проявить "серйозну зацікавленість в реальних переговорах в той момент, коли усвідомить і змириться з тим фактом, що її позиції максимально ослабли, вона не може втримати навіть те, що захопила, їй потрібно буде різко стабілізувати ситуацію".

Він додав, що мова йтиме навіть не про "сохранить лицо", а про те, щоб зберегти те, що вони на той момент будуть контролювати.

Пряма мова Кулеби: "Але тоді постає логічне питання: якщо на цей момент ми перебуватимемо в успішному наступі і будемо звільняти свої території, то чому нам потрібно про щось домовлятися з агресором?

Наша кінцева мета – це звільнення наших територій. Ми з ними воюємо не заради того, щоб сісти і десь домовитися про те, що вони тут залишаються".

Передісторія:

Теми: Кулеба ДмитропереговориРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Кулеба про переговори з РФ: Пригожин теж домовлявся, а потім перестав існувати
Кулеба відповів критикам контрнаступу
Останні новини
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
Усі новини...
Реклама: