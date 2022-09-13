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Кулеба рассказал, при каких условиях Украина пойдет на переговоры с Россией

Ирина БалачукВторник, 13 сентября 2022, 10:43
Кулеба рассказал, при каких условиях Украина пойдет на переговоры с Россией
Дмитрий Кулеба. Фото с Instagram

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не исключает переговоров с Россией, но готова согласиться на них только, когда речь пойдет о полном восстановлении территориальной целостности.

Источник: Кулеба в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь главы МИД: "Никто не исключает опцию переговоров, любая война заканчивается переговорами, но вопрос в том, в какой позиции ты сидишь за столом переговоров. Сегодня переговоры с Россией ведутся на поле боя, и это единственный вид переговоров, которые она понимает.

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Но мы готовы сесть и за стол, если речь пойдет о полном восстановлении территориальной целостности Украины. И это мы очень четко всем партнерам артикулируем, они тоже не исключают возможность переговоров".

Детали: По словам Кулебы, международные партнеры соглашаются с тем, что сейчас нет никаких индикаторов, что Россия готова к таким серьезным переговорам, или что уже сложились условия для таких переговоров.

Министр добавил, что сейчас Украина тяжело отвоевывает каждый квадратный километр своей территории, но заряжена именно на возвращение оккупированных районов.

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В то же время Кулеба предположил, что "часть территории Украины будет освобождена военным путем, а часть, возможно, – дипломатическим".

Он также отметил, что в тот момент, когда Россия предоставит "серьезный сигнал о готовности к переговорам", то и Украине, и ее партнерам нужно будет "очень внимательно проанализировать, почему этот сигнал поступил".

Кулеба считает, что Россия проявит "серьезную заинтересованность в реальных переговорах в тот момент, когда осознает и смирится с тем фактом, что ее позиции максимально ослабли, она не может удержать даже то, что захватила, ей нужно будет резко стабилизировать ситуацию".

Он добавил, что речь пойдет даже не о том, чтоб "сохранить лицо", а о том, чтобы сохранить то, что они на тот момент будут контролировать.

Прямая речь Кулебы: "Но тогда возникает логичный вопрос: если на этот момент мы будем находиться в успешном наступлении и будем освобождать свои территории, то почему нам нужно о чем-то договариваться с агрессором?

Наша конечная цель – это освобождение наших территорий. Мы с ними сражаемся не ради того, чтобы сесть и где-то договориться о том, что они здесь остаются".

Предыстория:

Темы: Кулеба ДмитрийпереговорыРосcиявойна
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