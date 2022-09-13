Залужний провів розмову з військовим керівництвом НАТО та збройних сил США

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонні розмови з верховним головнокомандувачем обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова Залужного: "Вчергове подякував за підтримку США у боротьбі українского народу за незалежність. Також поінформував щодо оперативної обстановки. Зауважив, що ситуація напружена, проте повністю контрольована".

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Деталі: В свою чергу співрозмовники надали високу оцінку діям Збройних сил України та запевнили у незмінній підтримці США щодо подальшого надання військової допомоги Україні.

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