Залужный провел разговор с военным руководством НАТО и вооруженными силами США
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонные разговоры с верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Источник: Залужный в Facebook
Прямая речь Залужного: "В очередной раз поблагодарил за поддержку США в борьбе украинского народа за независимость. Также проинформировал об оперативной обстановке. Отметил, что ситуация напряженная, но полностью контролируемая".
Детали: В свою очередь, собеседники дали высокую оценку действиям Вооруженных сил Украины и заверили в неизменной поддержке США относительно дальнейшего предоставления военной помощи Украине.
Предистория:
- Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.
- 8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.
- 10 сентября россияне ушли из города Изюма в Харьковской области, который был оккупирован со 2 апреля. Оккупанты бежали, оставляя военную технику.
- 12 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины уже освободили более 6 тысяч квадратных километров украинской земли от оккупантов на разных направлениях.
- За несколько дней контрнаступления Вооруженные силы Украины освободили более 300 населенных пунктов, или 3,8 тыс. кв. км в Харьковской области.