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Залужный провел разговор с военным руководством НАТО и вооруженными силами США

Станислав ПогориловВторник, 13 сентября 2022, 22:42
Валерий ЗАЛУЖНИЙ, ФОТО: МиНОБОРОНИ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонные разговоры с верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь Залужного: "В очередной раз поблагодарил за поддержку США в борьбе украинского народа за независимость. Также проинформировал об оперативной обстановке. Отметил, что ситуация напряженная, но полностью контролируемая".

Детали: В свою очередь, собеседники дали высокую оценку действиям Вооруженных сил Украины и заверили в неизменной поддержке США относительно дальнейшего предоставления военной помощи Украине.

Предистория:

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Темы: ЗалужныйтюрьмаУкраинаНАТО
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