Загострення між Вірменією та Азербайджаном: Путін заявив про "додаткові кроки"

У режимі відеоконференції ОДКБ провела позачергову сесію Ради, під час якої Путін заявив про "додаткові практичні кроки Російської сторони, спрямовані на деескалацію напруженості" на кордоні Вірменії та Азербайджану.

Джерело: сайт ОДКБ

Дослівно: "Прем'єр-міністр Республіки Вірменія поінформував учасників зустрічі про ситуацію, що склалася в окремих районах на кордоні Вірменії та Азербайджану, де починаючи з півночі 13 вересня 2022 року відбулися бойові зіткнення із застосуванням важкого озброєння та БПЛА, внаслідок чого є загиблі та поранені.

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Учасники засідання висловили співчуття Вірменській стороні".

"Були повністю підтримані посередницькі зусилля Російської Федерації, спрямовані на стабілізацію обстановки у регіоні".

"Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним доведено інформацію до членів РКБ про додаткові практичні кроки Російської сторони, спрямовані на деескалацію напруженості, що виникла".

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Деталі: У засіданні взяли участь президенти Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв, Киргизької Республіки Садір Жапаров, Російської Федерації Владімір Путін, прем’єр-міністри Вірменії Нікол Пашинян і Таджикистану Кохір Расулзода.

Учасники засідання досягли домовленості про направлення до Республіки Вірменія Місії ОДКБ.

"Також було погоджено пропозицію щодо створення Робочої групи з числа співробітників Секретаріату та військовослужбовців Об'єднаного штабу для постійного моніторингу ситуації у зоні відповідальності Організації Договору про колективну безпеку", – ідеться в повідомленні організації.

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