Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Загострення між Вірменією та Азербайджаном: Путін заявив про "додаткові кроки"

Ольга Глущенко Середа, 14 вересня 2022, 04:45
Загострення між Вірменією та Азербайджаном: Путін заявив про додаткові кроки
фото: сайт ОДКБ

У режимі відеоконференції ОДКБ провела позачергову сесію Ради, під час якої Путін заявив про "додаткові практичні кроки Російської сторони, спрямовані на деескалацію напруженості" на кордоні Вірменії та Азербайджану.

Джерело: сайт ОДКБ

Дослівно: "Прем'єр-міністр Республіки Вірменія поінформував учасників зустрічі про ситуацію, що склалася в окремих районах на кордоні Вірменії та Азербайджану, де починаючи з півночі 13 вересня 2022 року відбулися бойові зіткнення із застосуванням важкого озброєння та БПЛА, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Реклама:

Учасники засідання висловили співчуття Вірменській стороні".

"Були повністю підтримані посередницькі зусилля Російської Федерації, спрямовані на стабілізацію обстановки у регіоні".

"Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним доведено інформацію до членів РКБ про додаткові практичні кроки Російської сторони, спрямовані на деескалацію напруженості, що виникла".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: У засіданні взяли участь президенти Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв, Киргизької Республіки Садір Жапаров, Російської Федерації Владімір Путін, прем’єр-міністри Вірменії Нікол Пашинян і Таджикистану Кохір Расулзода.

Учасники засідання досягли домовленості про направлення до Республіки Вірменія Місії ОДКБ.

"Також було погоджено пропозицію щодо створення Робочої групи з числа співробітників Секретаріату та військовослужбовців Об'єднаного штабу для постійного моніторингу ситуації у зоні відповідальності Організації Договору про колективну безпеку", – ідеться в повідомленні організації.

Передісторія:

  • Міністерства оборони Вірменії та Азербайджану заявили про загострення бойових дій на кордоні.
  • Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян після початку бойових дій на вірменсько-азербайджанському кордоні провів телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним.
  • Вірменія вирішила звернутися до Росії та ОДКБ через ситуацію з Азербайджаном.
  • Азербайджан заявив, що відповідальність за загострення ситуації на кордоні "лежить на військово-політичному керівництві Вірменії".

Теми: ВірменіяАзербайджанНагірний КарабахПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Вірменія
Вірменія заявила про обстріл Азербайджаном спостерігачів ЄС – ті не уточнили, хто це зробив
У Вірменії вантажівка зіткнулась із мікроавтобусом: загинули 11 осіб
Трагічно загинув в.о. посла України у Вірменії
Останні новини
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
Усі новини...
Реклама: