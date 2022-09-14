Загострення між Вірменією та Азербайджаном: Путін заявив про "додаткові кроки"
У режимі відеоконференції ОДКБ провела позачергову сесію Ради, під час якої Путін заявив про "додаткові практичні кроки Російської сторони, спрямовані на деескалацію напруженості" на кордоні Вірменії та Азербайджану.
Джерело: сайт ОДКБ
Дослівно: "Прем'єр-міністр Республіки Вірменія поінформував учасників зустрічі про ситуацію, що склалася в окремих районах на кордоні Вірменії та Азербайджану, де починаючи з півночі 13 вересня 2022 року відбулися бойові зіткнення із застосуванням важкого озброєння та БПЛА, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Учасники засідання висловили співчуття Вірменській стороні".
"Були повністю підтримані посередницькі зусилля Російської Федерації, спрямовані на стабілізацію обстановки у регіоні".
"Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним доведено інформацію до членів РКБ про додаткові практичні кроки Російської сторони, спрямовані на деескалацію напруженості, що виникла".
Деталі: У засіданні взяли участь президенти Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв, Киргизької Республіки Садір Жапаров, Російської Федерації Владімір Путін, прем’єр-міністри Вірменії Нікол Пашинян і Таджикистану Кохір Расулзода.
Учасники засідання досягли домовленості про направлення до Республіки Вірменія Місії ОДКБ.
"Також було погоджено пропозицію щодо створення Робочої групи з числа співробітників Секретаріату та військовослужбовців Об'єднаного штабу для постійного моніторингу ситуації у зоні відповідальності Організації Договору про колективну безпеку", – ідеться в повідомленні організації.
Передісторія:
- Міністерства оборони Вірменії та Азербайджану заявили про загострення бойових дій на кордоні.
- Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян після початку бойових дій на вірменсько-азербайджанському кордоні провів телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним.
- Вірменія вирішила звернутися до Росії та ОДКБ через ситуацію з Азербайджаном.
- Азербайджан заявив, що відповідальність за загострення ситуації на кордоні "лежить на військово-політичному керівництві Вірменії".