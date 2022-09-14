Обострение между Арменией и Азербайджаном: Путин заявил о "дополнительных шагах"
В режиме видеоконференции ОДКБ провела внеочередную сессию Совета, в ходе которой Путин заявил о "дополнительных практических шагах Российской стороны, направленных на деэскалацию напряженности" на границе Армении и Азербайджана.
Источник: сайт ОДКБ
Дословно: "Премьер-министр Республики Армения проинформировал участников встречи о ситуации, сложившейся в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана, где начиная с полуночи 13 сентября 2022 года произошли боевые столкновения с применением тяжелого вооружения и БПЛА, в результате чего есть погибшие и раненые.
Участники заседания выразили соболезнования Армянской стороне".
"Были полностью поддержаны посреднические усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию обстановки в регионе".
"Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным доведена информация до членов СКБ о дополнительных практических шагах Российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности".
Детали: В заседании приняли участие президенты Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев, Кыргызской Республики Садир Жапаров, Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министры Армении Никол Пашинян и Таджикистана Кохир Расулзода.
Участники заседания достигли договоренности о направлении в Республику Армению Миссии ОДКБ.
"Также было согласовано предложение о создании Рабочей группы из числа сотрудников Секретариата и военнослужащих Объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности", – говорится в сообщении организации.
Предыстория:
- Министерство обороны Армении и Азербайджана заявили об обострении боевых действий на границе.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян после начала боевых действий на армянско-азербайджанской границе провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
- Армения решила обратиться к России и ОДКБ из-за ситуации с Азербайджаном.
- Азербайджан заявил, что ответственность за обострение ситуации на границе "лежит на военно-политическом руководстве Армении".