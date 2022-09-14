Обострение между Арменией и Азербайджаном: Путин заявил о "дополнительных шагах"

В режиме видеоконференции ОДКБ провела внеочередную сессию Совета, в ходе которой Путин заявил о "дополнительных практических шагах Российской стороны, направленных на деэскалацию напряженности" на границе Армении и Азербайджана.

Источник: сайт ОДКБ

Дословно: "Премьер-министр Республики Армения проинформировал участников встречи о ситуации, сложившейся в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана, где начиная с полуночи 13 сентября 2022 года произошли боевые столкновения с применением тяжелого вооружения и БПЛА, в результате чего есть погибшие и раненые.

Участники заседания выразили соболезнования Армянской стороне".

"Были полностью поддержаны посреднические усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию обстановки в регионе".

"Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным доведена информация до членов СКБ о дополнительных практических шагах Российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности".

Детали: В заседании приняли участие президенты Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев, Кыргызской Республики Садир Жапаров, Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министры Армении Никол Пашинян и Таджикистана Кохир Расулзода.

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Участники заседания достигли договоренности о направлении в Республику Армению Миссии ОДКБ.

"Также было согласовано предложение о создании Рабочей группы из числа сотрудников Секретариата и военнослужащих Объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности", – говорится в сообщении организации.

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