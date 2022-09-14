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Обострение между Арменией и Азербайджаном: Путин заявил о "дополнительных шагах"

Ольга ГлущенкоСреда, 14 сентября 2022, 04:45
Обострение между Арменией и Азербайджаном: Путин заявил о дополнительных шагах
фото: сайт ОДКБ

В режиме видеоконференции ОДКБ провела внеочередную сессию Совета, в ходе которой Путин заявил о "дополнительных практических шагах Российской стороны, направленных на деэскалацию напряженности" на границе Армении и Азербайджана.

Источник: сайт ОДКБ

Дословно: "Премьер-министр Республики Армения проинформировал участников встречи о ситуации, сложившейся в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана, где начиная с полуночи 13 сентября 2022 года произошли боевые столкновения с применением тяжелого вооружения и БПЛА, в результате чего есть погибшие и раненые.

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Участники заседания выразили соболезнования Армянской стороне".

"Были полностью поддержаны посреднические усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию обстановки в регионе".

"Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным доведена информация до членов СКБ о дополнительных практических шагах Российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности".

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Детали: В заседании приняли участие президенты Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев, Кыргызской Республики Садир Жапаров, Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министры Армении Никол Пашинян и Таджикистана Кохир Расулзода.

Участники заседания достигли договоренности о направлении в Республику Армению Миссии ОДКБ.

"Также было согласовано предложение о создании Рабочей группы из числа сотрудников Секретариата и военнослужащих Объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности", – говорится в сообщении организации.

Предыстория:

  • Министерство обороны Армении и Азербайджана заявили об обострении боевых действий на границе.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян после начала боевых действий на армянско-азербайджанской границе провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
  • Армения решила обратиться к России и ОДКБ из-за ситуации с Азербайджаном.
  • Азербайджан заявил, что ответственность за обострение ситуации на границе "лежит на военно-политическом руководстве Армении".

Темы: АрменияАзербайджанНагорный КарабахПутин
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