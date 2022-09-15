Контрнаступ на Харківщині: Данілов назвав співвідношення втрат ЗСУ і окупантів

Під час контрнаступу на Харківщині російські війська несуть значно більші втрати, ніж ЗСУ, попри те, що окупанти обороняються, а отже – з точки зору законів війни – вони у зручнішій ситуації.

Джерело: секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі 24 каналу

Пряма мова Данілова: "Я можу сказати: цифри втрат противника по відношенню до наших втрат – саме за цей період (контрнаступу – ред.) – складають 1 до 9 або 1 до 10. На одного нашого загиблого, на жаль, воїна, приходиться 9-10 загиблих рашистів, які вдерлися на нашу землю".

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Деталі: Данілов додав, що це "дуже цікавий показник" і що ЗСУ ламають стереотипи у військовій справі, адже, за законами війни, зазвичай більші втрати є під час наступу.

Пряма мова Данілова: "Ми ламаємо стереотипи не тільки у військовій справі, ми ламаємо багато стереотипів на сьогоднішній день і для представників країн НАТО, і для наших партнерів. Вони приємно здивовані якістю роботи наших військових, наших цивільних та всього нашого суспільства у боротьбі за незалежність і свободу".

Деталі: Секретар РНБО додав, що далеко не кожна країна здатна так протистояти ворогу.

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