Контрнаступление на Харьковщине: Данилов назвал соотношение потерь ВСУ и оккупантов
Во время контрнаступления на Харьковщине российские войска несут значительно большие потери, чем ВСУ, несмотря на то, что оккупанты обороняются, а значит – с точки зрения законов войны – они в более удобной ситуации.
Источник: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире 24 канала
Прямая речь Данилова: "Я могу сказать: цифры потерь противника по отношению к нашим потерям – именно за этот период (контрнаступления – ред.) – составляют 1 к 9 или 1 к 10. На одного нашего погибшего, к сожалению, воина, приходится 9-10 погибших рашистов, напавших на нашу землю".
Детали: Данилов добавил, что это "очень интересный показатель" и что ВСУ ломают стереотипы в военном деле, поскольку, по законам войны, обычно большие потери при наступлении.
Прямая речь Данилова: "Мы ломаем стереотипы не только по военному делу, мы ломаем многие стереотипы на сегодняшний день и для представителей стран НАТО, и для наших партнеров. Они приятно удивлены качеством работы наших военных, наших гражданских и всего общества в борьбе за независимость и свободу".
Детали: Секретарь СНБО добавил, что далеко не каждая страна способна так противостоять врагу.
Предыстория:
- 14 сентября президент Владимир Зеленский прибыл в деоккупированный Изюм Харьковской области.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что с 6 сентября в Харьковской области украинским войскам удалось освободить около 388 населенных пунктов и 150 тысяч человек.
- По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, по состоянию на 14 сентября в Харьковской области полностью освобождены от россиян 16 общин – сейчас еще около 6% территории области остаются под оккупацией.