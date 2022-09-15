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Контрнаступление на Харьковщине: Данилов назвал соотношение потерь ВСУ и оккупантов

Ирина БалачукЧетверг, 15 сентября 2022, 00:12
Контрнаступление на Харьковщине: Данилов назвал соотношение потерь ВСУ и оккупантов
Алексей Данилов. Фото ОПУ

Во время контрнаступления на Харьковщине российские войска несут значительно большие потери, чем ВСУ, несмотря на то, что оккупанты обороняются, а значит – с точки зрения законов войны – они в более удобной ситуации.

Источник: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире 24 канала

Прямая речь Данилова: "Я могу сказать: цифры потерь противника по отношению к нашим потерям – именно за этот период (контрнаступления – ред.) – составляют 1 к 9 или 1 к 10. На одного нашего погибшего, к сожалению, воина, приходится 9-10 погибших рашистов, напавших на нашу землю".

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Детали: Данилов добавил, что это "очень интересный показатель" и что ВСУ ломают стереотипы в военном деле, поскольку, по законам войны, обычно большие потери при наступлении.

Прямая речь Данилова: "Мы ломаем стереотипы не только по военному делу, мы ломаем многие стереотипы на сегодняшний день и для представителей стран НАТО, и для наших партнеров. Они приятно удивлены качеством работы наших военных, наших гражданских и всего общества в борьбе за независимость и свободу".

Детали: Секретарь СНБО добавил, что далеко не каждая страна способна так противостоять врагу.

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Темы: ДаниловХарьковская областьдеоккупация
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