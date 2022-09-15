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Жоден бункер не захистить російських військових злочинців від покарання – Резніков

Ольга Глущенко Четвер, 15 вересня 2022, 01:27
Олексій Резніков, фото Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував фото президента України Володимира Зеленського з українськими військовими і фото президента Росії Владіміра Путіна за довгим столом.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Жоден бункер, яким би глибоким він не був, не захистить російських військових злочинців від покарання".

Деталі: У підписі до фото міністр зазначив, що "Зеленський знаходиться в зоні бойових дій. Ось як виглядає мужність і самовідданість".

Резніков також додав, що "жодна "глибока стурбованість" Заходу не зупинить українців на шляху до Перемоги".

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Теми: РезніковвійнаРосіяЗеленський
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