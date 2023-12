Жоден бункер не захистить російських військових злочинців від покарання – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував фото президента України Володимира Зеленського з українськими військовими і фото президента Росії Владіміра Путіна за довгим столом.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Жоден бункер, яким би глибоким він не був, не захистить російських військових злочинців від покарання".

Деталі: У підписі до фото міністр зазначив, що "Зеленський знаходиться в зоні бойових дій. Ось як виглядає мужність і самовідданість".

Резніков також додав, що "жодна "глибока стурбованість" Заходу не зупинить українців на шляху до Перемоги".

President @ZelenskyyUa is in the war zone. This is what courage and dedication looks like.

No «deep concern» from the West will stop the Ukrainians on their way to Victory. No bunker, however deep it is, will protect the russian war criminals from punishment. pic.twitter.com/pxlgpu9PgY