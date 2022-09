Ни один бункер не защитит российских военных преступников от наказания – Резников

Министр обороны Алексей Резников опубликовал фото президента Украины Владимира Зеленского с украинскими военными и фото президента России Владимира Путина за длинным столом.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Ни один бункер, каким бы глубоким он ни был, не защитит российских военных преступников от наказания".

Детали: В подписи к фото министр отметил, что "Зеленский находится в зоне боевых действий. Вот как выглядит мужество и самоотверженность".

Резников также добавил, что "ни одна "глубокая обеспокоенность" Запада не остановит украинцев на пути к Победе".

President @ZelenskyyUa is in the war zone. This is what courage and dedication looks like.

No «deep concern» from the West will stop the Ukrainians on their way to Victory. No bunker, however deep it is, will protect the russian war criminals from punishment. pic.twitter.com/pxlgpu9PgY