ОП: Вода в Кривому Розі спала на 1,25 м, ще підтоплені 79 будинків

Станом на 15:30 на гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, які 14 вересня пошкодили росіяни, встановили ще один затвор – вода у парку Мершавцева уже спала на 1,25 м і продовжує спадати.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова Тимошенка: "Кривий Ріг. Ситуація станом на зараз. У результаті злагоджених дій наших служб, вода відходить. Це вже можна спостерігати на прикладі парку Мершавцева. Вчора там максимальний рівень води сягав 190 см, зараз – 65 см. І ця позитивна динаміка буде спостерігатися і надалі".

Деталі: За словами представника ОП, годину тому завершили роботи з установки чергового затвору – це вплинуло на об’єм витоку води.

Наразі підрозділи ДСНС відкачують воду в чотирьох будинках Інгулецького району, які постраждали, та ще у семи будинках Центрально-Міського району.

Тимошенко зазначив, що залишаються підтопленими 79 зі 116 приватних житлових будинків та присадибних ділянок. Там також тривають роботи з ліквідації наслідків російського ракетного удару.

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