Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ОП: Вода в Кривом Роге спала на 1,25 м, еще подтоплены 79 домов

Ирина БалачукЧетверг, 15 сентября 2022, 16:06
ОП: Вода в Кривом Роге спала на 1,25 м, еще подтоплены 79 домов
Кривой Рог. Фото из Telegram Тимошенко

По состоянию на 15:30 на гидротехнических сооружениях в Кривом Роге, которые 14 сентября повредили россияне, установили еще один затвор – вода в парке Мершавцева уже спала на 1,25 м и продолжает спадать.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "Кривой Рог. Ситуация по состоянию на данный момент. В результате слаженных действий наших служб вода отходит. Это уже можно наблюдать на примере парка Мершавцева. Вчера там максимальный уровень воды достигал 190 см, сейчас – 65 см. И эта положительная динамика будет наблюдаться и дальше".

Реклама:

Детали: По словам представителя ОП, час назад завершили работы по установке очередного затвора – это повлияло на объем утечки воды.

В настоящее время подразделения ГСЧС откачивают воду в четырех пострадавших домах Ингулецкого района и еще в семи домах Центрально-Городского района.

Тимошенко отметил, что остаются подтопленными 79 из 116 частных жилых домов и приусадебных участков. Там также ведутся работы по ликвидации последствий российского ракетного удара.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: Кривой Рогвойнавзрывчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Кривой Рог
Россияне атаковали ракетами Кривой Рог
"ДТЭК" восстановил электроснабжение после ракетного удара по Кривому Рогу
Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: пострадал мужчина, повреждено 20 домов
Последние новости
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
Все новости...
Реклама: