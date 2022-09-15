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ОП: Вода в Кривом Роге спала на 1,25 м, еще подтоплены 79 домов

Ирина БалачукЧетверг, 15 сентября 2022, 16:06
Кривой Рог. Фото из Telegram Тимошенко

По состоянию на 15:30 на гидротехнических сооружениях в Кривом Роге, которые 14 сентября повредили россияне, установили еще один затвор – вода в парке Мершавцева уже спала на 1,25 м и продолжает спадать.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "Кривой Рог. Ситуация по состоянию на данный момент. В результате слаженных действий наших служб вода отходит. Это уже можно наблюдать на примере парка Мершавцева. Вчера там максимальный уровень воды достигал 190 см, сейчас – 65 см. И эта положительная динамика будет наблюдаться и дальше".

Детали: По словам представителя ОП, час назад завершили работы по установке очередного затвора – это повлияло на объем утечки воды.

В настоящее время подразделения ГСЧС откачивают воду в четырех пострадавших домах Ингулецкого района и еще в семи домах Центрально-Городского района.

Тимошенко отметил, что остаются подтопленными 79 из 116 частных жилых домов и приусадебных участков. Там также ведутся работы по ликвидации последствий российского ракетного удара.

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Темы: Кривой Рогвойнавзрывчрезвычайное происшествие
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