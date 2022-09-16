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Казахстан змінив Конституцію: столиця знову Астана, а президента можна обрати лише на 1 термін

Альона Мазуренко П'ятниця, 16 вересня 2022, 12:11
ФОТО: AFP VIA GETTY IMAGES

Парламент Казахстану прийняв зміни до Конституції країни, яким повернув столиці назву Астана та обмежив термін президентства одним семирічним терміном.

Джерело: "Радіо Азаттик"

Дослівно: "16 вересня депутати мажилісу та сенату зібралися на позаплановому засіданні палат парламенту та ухвалили поправки до Конституції, згідно з якими столиці республіки повертається назва Астана, а також закріплюється одноразовий семирічний термін президента".

Деталі: Згідно з проектом закону, тривалість президентського терміну в Казахстані дорівнюватиме семи рокам без права подальшого переобрання.

Зазначається, що ця норма стане невід'ємною частиною Конституції і надалі не зможе переглядатися.

Також зміни передбачають перейменування столиці з Нур-Султана назад в Астану.

Крім того, поправки стосуються збільшення строку повноважень суддів Конституційного суду Казахстану до восьми років без права повторного призначення.

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Законопроект ухвалили у двох читаннях. В обох читаннях за поправки проголосували всі 50 сенаторів та 98 мажилісменів із 99, один депутат мажилісу не проголосував.

Законопроект тепер буде направлений на підпис президенту Казахстану Касім-Жомарту Токаєву.

Майбутнє внесення змін до Конституції Казахстану стане другим з початку року. У червні на референдумі ухвалили 33 зміни до Конституції країни.

Передісторія: 

  • Після агресії Росії Токаєв анонсував позачергові президентські вибори в країні восени 2022 року, хоча в 2019 році за допомогою ЗС РФ в Астані придушували протести через результати виборів. Опозиція та незалежні спостерігачі заявляли, що вибори були затьмарені "вкиданням бюлетенів та крадіжкою голосів".
  • Станом на 2022 рік Токаєв бажає дозволити президентам у Казахстані займати лише один термін у 7 років.
  • 15 червня Токаєв сказав в прямому ефірі російського пропагандистського телеканалу "Росія 24", що Казахстан не буде сприяти Росії в обході санкцій, а також обурився тим, що деякі російські політики ведуть агресивну риторику стосовно Казахстану.
  • Представник президентської адміністрації Казахстану 1 квітня заявив, що Казахстан поважає територіальну цілісність України та не боїться називати російське вторгнення в Україну словом "війна", всупереч російській офіційній пропаганді.
  • За даними американських журналістів, Росія просила Казахстан долучитися до російських окупаційних військ в Україні, проте Казахстан відмовив. Перед цим уряд Казахстану заявив, що не визнає так звані "республіки" на Донбасі та виключив можливість перекидання своїх миротворчих сил туди на прохання РФ.

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Теми: Казахстан
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