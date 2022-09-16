Казахстан змінив Конституцію: столиця знову Астана, а президента можна обрати лише на 1 термін
Парламент Казахстану прийняв зміни до Конституції країни, яким повернув столиці назву Астана та обмежив термін президентства одним семирічним терміном.
Джерело: "Радіо Азаттик"
Дослівно: "16 вересня депутати мажилісу та сенату зібралися на позаплановому засіданні палат парламенту та ухвалили поправки до Конституції, згідно з якими столиці республіки повертається назва Астана, а також закріплюється одноразовий семирічний термін президента".
Деталі: Згідно з проектом закону, тривалість президентського терміну в Казахстані дорівнюватиме семи рокам без права подальшого переобрання.
Зазначається, що ця норма стане невід'ємною частиною Конституції і надалі не зможе переглядатися.
Також зміни передбачають перейменування столиці з Нур-Султана назад в Астану.
Крім того, поправки стосуються збільшення строку повноважень суддів Конституційного суду Казахстану до восьми років без права повторного призначення.
Законопроект ухвалили у двох читаннях. В обох читаннях за поправки проголосували всі 50 сенаторів та 98 мажилісменів із 99, один депутат мажилісу не проголосував.
Законопроект тепер буде направлений на підпис президенту Казахстану Касім-Жомарту Токаєву.
Майбутнє внесення змін до Конституції Казахстану стане другим з початку року. У червні на референдумі ухвалили 33 зміни до Конституції країни.
Передісторія:
- Після агресії Росії Токаєв анонсував позачергові президентські вибори в країні восени 2022 року, хоча в 2019 році за допомогою ЗС РФ в Астані придушували протести через результати виборів. Опозиція та незалежні спостерігачі заявляли, що вибори були затьмарені "вкиданням бюлетенів та крадіжкою голосів".
- Станом на 2022 рік Токаєв бажає дозволити президентам у Казахстані займати лише один термін у 7 років.
- 15 червня Токаєв сказав в прямому ефірі російського пропагандистського телеканалу "Росія 24", що Казахстан не буде сприяти Росії в обході санкцій, а також обурився тим, що деякі російські політики ведуть агресивну риторику стосовно Казахстану.
- Представник президентської адміністрації Казахстану 1 квітня заявив, що Казахстан поважає територіальну цілісність України та не боїться називати російське вторгнення в Україну словом "війна", всупереч російській офіційній пропаганді.
- За даними американських журналістів, Росія просила Казахстан долучитися до російських окупаційних військ в Україні, проте Казахстан відмовив. Перед цим уряд Казахстану заявив, що не визнає так звані "республіки" на Донбасі та виключив можливість перекидання своїх миротворчих сил туди на прохання РФ.