Казахстан змінив Конституцію: столиця знову Астана, а президента можна обрати лише на 1 термін

Парламент Казахстану прийняв зміни до Конституції країни, яким повернув столиці назву Астана та обмежив термін президентства одним семирічним терміном.

Джерело: "Радіо Азаттик"

Дослівно: "16 вересня депутати мажилісу та сенату зібралися на позаплановому засіданні палат парламенту та ухвалили поправки до Конституції, згідно з якими столиці республіки повертається назва Астана, а також закріплюється одноразовий семирічний термін президента".

Деталі: Згідно з проектом закону, тривалість президентського терміну в Казахстані дорівнюватиме семи рокам без права подальшого переобрання.

Зазначається, що ця норма стане невід'ємною частиною Конституції і надалі не зможе переглядатися.

Також зміни передбачають перейменування столиці з Нур-Султана назад в Астану.

Крім того, поправки стосуються збільшення строку повноважень суддів Конституційного суду Казахстану до восьми років без права повторного призначення.

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Законопроект ухвалили у двох читаннях. В обох читаннях за поправки проголосували всі 50 сенаторів та 98 мажилісменів із 99, один депутат мажилісу не проголосував.

Законопроект тепер буде направлений на підпис президенту Казахстану Касім-Жомарту Токаєву.

Майбутнє внесення змін до Конституції Казахстану стане другим з початку року. У червні на референдумі ухвалили 33 зміни до Конституції країни.

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